Tuncer Bakırhan’dan Bakan Tunç’a Tepki

BAKIRHAN’DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM’de düzenlenen Grup Toplantısı’nda dikkat çekici yorumlarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Umut hakkı mevzuatımızda yok” ifadesine sert bir tepki gösteren Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını, Suriye’deki HTŞ-SDG anlaşmasını ve geçici anayasa ile ilgili eleştirilerini gündeme taşıdı. Bakırhan, Bakan Tunç’a “Sürecin neresindesiniz?” sorusunu yönelterek iktidarı netlik sağlamaya çağırdı.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI: GÜVENLİ BİR ORTAM GEREKİYOR

Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve fesih ilgili çağrısını değerlendiren Bakırhan, “Ankara bu çağrıyı iyi okumalı. Milyonların desteği, Türkiye’nin demokratikleşmesini getirecek” şeklinde konuştu. “Öcalan büyük bir cesaretle ilk pedalı çevirdi, şimdi sıra iktidarda. Güvenli bir ortam sağlayın, kongre mekanizmasını oluşturun” diyerek çağrıda bulundu. Ayrıca, PKK’nın söz konusu çağrıya 24 saat içinde olumlu yanıt verdiğini hatırlatan Bakırhan, sürecin barışla sonuçlanması gerektiğine vurgu yaptı.

HTŞ-SDG ANLAŞMASI: DEMOKRATİK SURİYE FIRSATI

Suriye’de HTŞ ile SDG arasındaki anlaşmayı olumlu bulan Bakırhan, “Halkların statülerinin tanındığı, demokratik ve eşit bir Suriye için fırsat doğdu. Türkiye’deki barış sürecine de damga vurdu” ifadelerini kullandı. Ancak geçici anayasayı eleştirerek, “15 günde hazırlanan bu tekçi anayasa, barışı zedeler. Kürtler, Aleviler, Süryaniler nerede yer bulacak?” sorularını gündeme getirdi.

TUNÇ’A İKİ AÇIKLAMAYA YANIT: UMUT HAKKI EVRENSEL BİR HAKTIR

Adalet Bakanı Tunç’un “Umut hakkı mevzuatımızda yok” açıklamasına yanıt veren Bakırhan, “Uluslararası mahkemeler ve AİHM kararları var, bu mesele bakanı aşar. Umut hakkı evrensel bir haktır” dedi. “Çözüm ve barış olacaksa umut hakkı da olmalı. İnsanlar sonsuza kadar cezaevinde mi kalacak?” diyerek bu konudaki eleştirisini sürdüren Bakırhan, “Adalet Bakanı sürecin neresinde? Bu cevap ne katkı sunuyor?” diyerek durumdan memnuniyetsizliğini ifade etti. Bakırhan, Öcalan ile Newroz öncesi görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptıklarını ve bu görüşmenin sürece katkı sunacağına inandıklarını belirtti. Tunç’un “İmralı’da tecrit yok” sözlerine ise, “4 yıldır avukatlarıyla, ailesiyle mi görüştü? Ayıptır!” şeklinde karşılık verdi ve Bakan’dan net bir duruş sergilemesini istedi.

GEÇİCİ ANAYASA ELEŞTİRİSİ: TEKÇİ YAPILI BİR DÜZEN RİSKİ

Suriye’deki geçici anayasayı “mezhepçi ve tekçi” olarak tanımlayan Bakırhan, “Bu anayasa, ülkeyi karanlık bir döneme sürükleyebilir. 15 günde hazırlanan bir metin kapsayıcı olabilir mi?” diye sordu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anlaşmaya pozitif yaklaşımını hatırlatarak, “İmza kurarken bu tekçilik niye?” şeklinde bir eleştiride bulundu.