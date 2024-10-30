Tuncer Bakırhan: Müzakere İçin Eli Açık

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN’IN AÇIKLAMALARI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubunun toplantısında yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısındaki açıklamalarını dikkatle izlediklerini belirtti. “Bugün Sayın Cumhurbaşkanı bizden önce grup toplantısı yaptı, biz de dikkatle izledik. Bugüne kadar herkes konuştu, düşüncelerini söyledi. Sayın Erdoğan’ın bu tartışmalarla ilgili ne düşündüğünü merak ediyorduk. Bugün Sayın Erdoğan, düşüncelerini ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

BARIŞ İÇİN SORUMLULUK ALMA ÇAĞRISI

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Sayın Erdoğan, tarihi bir sınavla yüz yüzesiniz. DEM Parti olarak, Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye barışı konusundaki sözlerinizi önemli buluyoruz. Barış için adım atma sorumluluğu Cumhurbaşkanı olarak sizdedir. Bu sorumluluğu kullanabilirsiniz. Gelin, barış için sorumluluk alın ve sizden önceki cumhurbaşkanlarının olduğu sayfanın yerine farklı bir sayfada yer alın” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bu sorun, 42 başbakan ve 13 cumhurbaşkanı gördü ve çözülmedi. Bu sorunu çözen cumhurbaşkanı olmak sizin elinizdedir” diye ekledi.

MÜZAKERE İÇİN HAZIRIZ

Son olarak, Bakırhan, DEM Parti’nin her zaman müzakerelere açık olduğunu vurgulayarak, “Başından beri söylüyoruz; bizim ellerimiz müzakere için her zaman açık ve havadadır” dedi. Bu açıklamalar, Türkiye’de barış süreci ve Kürt meselesinin çözümü açısından kritik bir dönemeçte önemli bir mesaj taşıyor.