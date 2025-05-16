Tuncer Bakırhan, Özerklik İstedik Demedi

TÜRKİYE’DE YENİ DÖNEM VE DEM PARTİSİ

Türkiye’de Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçilirken, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, tv100’de Kübra Par’ın sorularını yanıtladı. Bakırhan, özerklik talepleriyle ilgili net ifadeler kullanarak, partisinin yerel demokrasi vurgusu yaptığını belirtti.

PKK’NIN SİLAH BIRAKMASI VE DEMOKRATİKLEŞME VURGUSU

Bakırhan, PKK’nın 47 yıl sonra silah bırakmasının ardından Türkiye’de yeni bir döneme girildiğini ifade etti. “Dönem değişti, artık çatışmaların ve savaşların değil, demokratikleşmenin zamanı” diyen Bakırhan, Türkiye’nin en büyük güvenliğinin toplumsal barış olduğunu vurguladı.

VATANDAŞLIK TANIMINI GÖZDEN GEÇİRMEK

Bakırhan, Türkiye’de yaşayan herkesin Türk kimliğiyle tanımlanmasının temel sorunlardan biri olduğunu belirttikten sonra, “Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Çanakkale’de hepimizin dedelerinin kanı var. Bu coğrafya hepimizindir ve yüzyıllardır beraber yaşıyoruz. Bütün farklılıkları kapsayan bir tanımlama tabi ki iyi olur” dedi.

LOZAN TARTIŞMALARI VE ÖZERKLİK İDDİALARI

Bakırhan, Lozan ile çizilen sınırların kabul edildiğini ve ortak vatan çağrısının bu sınırları kapsadığını belirterek, “Lozan’ın neresini tartışıyoruz, Türkiye’nin neresini bölüyoruz?” diye sordu. Özerklik taleplerine dair, “Özerklik isteseydik açıkça isterdik. Korktuğumuz veya sakladığımız için değil, yerel demokrasi olsun diyoruz” ifadelerini kullandı.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİNE ACİL GEREKSİNİM

Bakırhan, silah bırakma sürecinin uzatılmasının provokasyonlara ve sabotajlara yol açabileceğini belirterek, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması gerektiğini söyledi.