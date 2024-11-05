“TÜPRAŞ Tesislerinde Patlama: Hisselerde Düşüş!”

İZMİT’TE PATLAMA MEYDANA GELDİ

İzmit’te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde patlama gerçekleştiği bildiriliyor. Bölgeden gelen ilk görüntülerde tesisin üzerinden dumanların yükseldiği gözlemleniyor. Patlama haberlerinin ardından saat 13.42 itibarıyla TUPRS hisseleri ilk tepki olarak yüzde 2,5 değer kaybederken, 138,50 TL’ye kadar gerileyebiliyor.

HİSSELERİN İŞLEMLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Borsa İstanbul, Tüpraş’ın işlem sırasını geçici olarak kapatıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda “Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP’ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır.” ifadesi yer alıyor. Bu adım, Tüpraş’ın İzmit’teki tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yangın çıktığı yönündeki iddialar üzerine atılıyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit’teki Tüpraş tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Tüpraş’ta planlı bir tatbikat vardı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Şu anda kontrol altında. Kendi içinde bir itfaiye teşkilatı var. Kendileri meseleyi hallettiler. Bize ulaşmış herhangi bir yaralı can kaybı bilgisi yok. Endişe edilecek bir durum yok” açıklamasını yapıyor. Patlama sonrası Tüpraş tesisinden beyaz dumanların yükseldiği gözlemleniyor.