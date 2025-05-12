Turist Filmi Televizyonda Gösterime Giriş Yapıyor

TURİST FİLMİ TELEVİZYONDA!

İzleyicileri ekrana çeken Turist filmi, beyaz perdeden sonra şimdi televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Turist filmini izlemeyi planlayanların merak ettiği “Turist konusu nedir?”, “Turist oyuncuları kimler?” ve “Turist özeti nedir?” gibi konuları detaylı bir şekilde inceliyoruz.

KARAKTERLER VE KONU

Frank (Johnny Depp), aşk acısından dolayı zor günler geçiren bir serüvenci olarak soluğu İtalya’da alıyor. Bu seyahatten beklentisi, kırık kalbinin acısının hafiflemesi. Ancak bu durumdan kurtulmaya çalışırken, yolları Elise isimli gizemli bir kadınla kesişiyor. Elise’nin Frank ile karşılaşması ise tamamen bir tesadüf değil. Venedik’in büyüleyici manzaraları arasında Frank, bir ilişkinin ardından kaçarken etrafında dönen tehlikeli entrikaların farkına varıyor.

Filmin başrollerinde Johnny Depp (Frank Tupelo) ve Angelina Jolie (Elise Ward) yer alıyor. Ayrıca Paul Bettany, Steven Berkoff, Timothy Dalton, Rufus Sewell ve Bruno Wolkowitch gibi önemli oyuncular da filmde bulunuyor. Filmin Türkiye’de gösterime girdiği tarih ise 10 Aralık 2010. Çekimlerine 23 Şubat 2010’da Paris’te sadece Angelina Jolie ile başlayan film, 1 Mart’ta Johnny Depp ile Venedik’e taşınıyor.