Taksinin Vurduğu Motosiklet Sürücüsü Öldü

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Seyhan ilçesi Ahmet Güven Kaypak Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bulvarda seyir halinde bulunan Hıdır Pişgin’in kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen M.Ç. yönetimindeki 01 T 0193 plakalı taksiye çarptı.

MOTOSİKLETİN KONTROLÜ KAYBEDİLİYOR

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Pişgin, aracın kontrolünü kaybedip refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Taksi sürücüsü M.Ç., yaya geçidini geçtikten sonra ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı, bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA SONRASINDA YARDIM GELİYOR

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Ağır yaralanan Pişgin, ilk müdahalesinin ardından ambulansla 5 Ocak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Pişgin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Pişgin’in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından olay yerinden kaçan taksi sürücüsü M.Ç., sonrasında polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.