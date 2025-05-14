Turistler Teknedeki Kazada Yaralandı

Olay, dün saat 13:00 civarında Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi’ndeki bir otelin sahil kısmında gerçekleşti. Sürat teknesi aracılığıyla çekilen, üzerinde Polonya vatandaşı Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H. (47) bulunan deniz yatağı, parkur iskelesine bağlı başka bir sürat teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle üç turist deniz yatağından fırlayıp tekneye vurdu. İhbar sonrası bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere taşındı. Özel bir hastanede tedavi gören Kamil Arkadıusz B.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Sürat teknesinin kontrolsüz kullanıldığı gerekçesiyle su sporları kaptanı H.I. gözaltına alındı. Şüpheli H.I.’nın Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki işlemleri sürüyor.

OLAYLA İLGİLİ VALİYETLER

Yaşanan kazayla ilgili yorumlarda bulunan Bodrum Can Kurtarma ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cenk Sezgin, “Dün çok talihsiz bir olay yaşandı. Bizleri derinden üzdü. Bugüne kadar bu tarz hataların olmaması için Bodrum özelinde Türkiye’nin her yerinde örnek teşkil edebilecek girişimlerde bulunmuşken Bodrum’da bu olayın olması bizleri gerçekten çok üzdü” diyerek olayın üzüntüsünü dile getirdi. Sezgin, su sporları işletmelerinin yüksek gelirlerle kiraya verildiğini ancak güvenlik tarafının ihmal edildiğini belirtti. “Tüm işletmeleri genelleyerek konuşmak mümkün değil ama geçen yıl o bölgede benzer bir kaza yaşandı” şeklinde konuştu. Bu tür kazaların, gerekli eğitim ve ehliyet kriterlerini yerine getirmeyen kişiler tarafından işletilen yerlerde meydana geldiğine dikkat çekti.

DURUMU DEĞERLENDİRME

Sezgin, “Bodrum’da yıllardır faaliyet gösteren işletmelerimizde herhangi bir kaptanımızın böyle bir hataya düşmesi, sahilde ilk müdahalede bulunanların bu kadar beceriksizce davranması olağan bir durum değildir” dedi. Olayı sanki bir bilim kurgu filmi izliyormuş gibi hissettiklerini ifade etti. “Bu olayın tekrar yaşanmaması için su sporları işletmelerini kiraya verenler, yalnızca yüksek bedeli ödeyeni değil, en yüksek güvenliği sağlayanı ortak olarak seçmeli” dedi. Sezgin, işletmelerin bu noktaya gelmemesi için doğru kararlar almasının en büyük dileği olduğunu belirtti ve “Önümüzdeki günlerde cankurtaran semineri açacağız” ifadesinde bulundu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.