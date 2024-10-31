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Ekonomi

“Turizm Geliri 3. Çeyrekte 23,2 Milyar Dolar”

turizm-geliri-3-ceyrekte-23-2-milyar-dolar

TÜRKİYE TURİZM GELİRİNDEKİ ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı üçüncü çeyreğinde, yani Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında turizm geliri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolara ulaştı. Bu dönemde elde edilen turizm gelirinin %14,7’si, ülkemizi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan geldi. Ziyaretçiler, seyahatlerini ya kişisel olarak ya da paket tur seçenekleri ile planlamakta.

Bu çeyrek boyunca gerçekleştirilen harcamaların 15 milyar 77 milyon 957 bin dolarını kişisel harcamalar oluştururken, 8 milyar 141 milyon 794 bin dolarlık kısmı paket tur harcamalarına ait oldu. Ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre %3,5 artış gösterdi. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2024 yılı III. çeyreğinde 23 milyon 206 bin 579 kişiye yükseldi.

Bu dönemde çıkış yapan ziyaretçilerin %12,2’sini yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu ve bu sayı 2 milyon 835 bin 74 kişi olarak belirlendi. Ülkemizden çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 95 dolar iken, yurt dışında yaşayan vatandaşların ortalama harcaması 62 dolar oldu.

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