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Turizm Geliri Üçüncü Çeyrekte 23,2 Milyar Dolar

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TURİZM GELİRİNDE REKOR ARTIK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üçüncü çeyrekte elde edilen turizm gelirlerini açıkladı. “Üçüncü çeyrekte 23,2 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Bu rakam bir çeyrekte elde edilen en yüksek turizm geliri oldu” ifadelerini kullandı. Bu veriler, Türkiye’nin turizm sektöründeki büyümenin önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Açıklanan bu rakamlarla birlikte, Türkiye’nin turizm potansiyelinin yanı sıra yapılan yatırımların da etkisi görülüyor. Hükümetin destekleriyle, kültür ve turizm alanındaki projeler hızlanıyor. Ayrıntılar için takipte kalın.

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