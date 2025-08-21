Türk Askeri Eğitimi Suriye’de Başladı

TÜRKİYE’DEN SURİYE’YE ASKERİ EĞİTİM DESTEĞİ

Türkiye, Suriye’ye askeri eğitim verme sürecine başladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam yönetiminden gelen talepler doğrultusunda komşu ülke ordusuna eğitim, danışmanlık ve teknik destek sunulduğunu belirtti. 13 Ağustos tarihinde iki ülke arasında imzalanan Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası ile Suriye’nin savunma kapasitesinin artırılması ve askeri alanda somut iş birliğinin oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda, Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve ekibinin Milli Savunma Üniversitesi’ni ziyaret ve Suriye Savunma Bakanlığı’nın talepleri ile başlatılan eğitim faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

TEKNİK ZİYARETLER GERÇEKLEŞECEK

Suriye’nin savunma kapasitesinin güçlenmesi için ihtiyaçların yerinde değerlendirilmesi ve ortak bir yol haritasının belirlenmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin teknik ziyaretler yapacağı belirtildi.

Bakanlık kaynakları, Türkiye’nin Suriye’nin istikrarının bölge barışı açısından kritik olduğunu vurguladı ve “Tek devlet, tek ordu” ilkesinin desteklendiğini kaydetti.

UKRAYNA’YA BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLEBİLİR Mİ?

Bakanlık kaynakları, Ukrayna’ya barış gücü gönderileceği iddialarına da yanıt verdi. Türkiye’nin bölgede barış ve istikrar sağlayan, bu bağlamda tüm inisiyatiflere katkıda bulunan bir ülke olduğu ifade edildi. Ancak, öncelikle Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. Ateşkesin gerçekleştirilmesinin ardından, görev tanımını netleştiren bir misyon çerçevesinin çizilmesi ve hangi ülkenin hangi ölçüde katkı sağlamasının belirlenmesi gerektiği vurgulandı. Henüz somut bir zemin üzerinde gerçekleştirilmemiş öngörüler ile değerlendirme yapmanın sağlıklı ve doğru olmayacağı aktarıldı.