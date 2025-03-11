Türk Askerini Hedef Alan İddia Çürütüldü

DEZENFORMASYONUN KAYNAĞI NETLEŞTİ

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan resmi açıklamada, tartışmaya neden olan videonun Suriye’de değil, Lübnan’ın güneyindeki Aytarun beldesinde kaydedildiği ifade edildi. Açıklamada, “Görüntüler, evini inceleyen bir aileye İsrail askerleri tarafından ateş açıldığı anları göstermektedir. ‘Suriye’de Alevi bir aile Türk askerleri tarafından hedef alındı’ iddiası doğru değildir” denildi. Merkez, bu tür dezenformasyon içeriklerine itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

MANİPÜLATİF HABERLERE DİKKAT

DMM, açıklamasında görüntülerin kaynağını netleştirerek, iddianın Türk askerlerini hedef alan bir karalama kampanyası olduğunu ima etti. Videonun, Lübnan’daki bir olayla bağlantılı olduğu ve Suriye’deki Türk askeri varlığıyla ilişkilendirilmesinin asılsız bir kurgu olduğu belirtildi. Merkez, bu tür manipülatif haberlerin kamuoyunda yanlış algı yaratmayı amaçladığını vurgulayarak, doğrulama süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti.

KAMUOYUNA ÖNEMLİ ÇAĞRI

DMM, vatandaşları sosyal medyada hızla yayılan bu tür iddialara karşı dikkatli olmaya davet etti. “Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” uyarısıyla sona eren açıklama, dezenformasyonla mücadelede resmi kaynakların önemine dikkat çekti. Suriye’deki Türk askeri varlığıyla ilgili hassasiyetlerin arttığı bir dönemde, bu yalanlama, manipülasyonların önüne geçmek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.