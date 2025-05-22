TÜRK Denizciler Depremde Panik Yaşadı

DEPREM ANINDAKİ PANİK HÂLİ

Deprem esnasında Fethiye açıklarında sefer halinde olan bazı tekneler, şiddetli dalgaların etkisiyle kısa bir süreli panik yaşadı. Denizciler, sarsıntının nedeniyle suyun hareketlerindeki ani değişimi ve dalgaların aniden yükselişini kayda aldı.

JEOFİZİK UZMANLARDAN AÇIKLAMALAR

Jeofizik uzmanları, Ege Denizi’nde oluşan depremlerin deniz tabanındaki fay hareketliliği dolayısıyla sıkça görüldüğünü ifade ediyor. Fethiye ve çevresinde tsunami riski olup olmadığı üzerinde detaylı araştırmalar yapıldığı bildiriliyor.

OLUMSUZ BİR DURUM YAŞANMADI

AFAD’ın bilgiye göre, depremin ardından herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadı. Deniz üzerinde bulunan tekneler ve mürettebatın güvende olduğu aktarılıyor.