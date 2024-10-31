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Türk Devletleriyle İş Birliği Tarihi Dönem

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GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ SÜRECİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’nin Türk devletleriyle iş gücü piyasaları, sosyal güvenlik ve ekonomik kalkınma konularında önemli bir iş birliği süreci yürüttüğünü belirtti. Işıkhan, Türkiye’nin bu alandaki etkinliğini vurgulayarak, “Türkiye olarak, Türk devletleri ile halihazırda iş gücü piyasaları, sosyal güvenlik ve ekonomik kalkınma alanlarında güçlü bir iş birliği sürecini yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

HİSTORİK DÖNEM

Bakan Işıkhan, bu iş birliğinin tarihi bir dönemden geçtiğini ifade ederek, Türk devletleri arasındaki dayanışmanın önemine değindi. Bu bağlamda, sosyal güvenlik ve iş gücü piyasalarının güçlendirilmesinin Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını belirtti.

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