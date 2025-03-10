Türk Gemisi Tayland İlgisini Çekti

TÜRKİYE’NİN ASFAT TEKLİFİ SAVAŞ GEMİLERİ İÇİN

Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir yere sahip ASFAT, kriz yaşayan bir Asya ülkesine savaş gemisi teklifinde bulundu. Şirket, yerli imkanlarla ürettiği ADA sınıfı korvetler ve İSTİF sınıfı fırkateynler hakkında Tayland Kraliyet Donanması’na sunum yaptı.

Yapılan bu teklif, henüz satış gerçekleşmeden Asya bölgesinde büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle Çin basını, daha önce Malezya’ya önerilen Türk savaş araçlarının şimdi Tayland’a teklif edilmesini dikkatle incelemek gerektiğini belirtti. Teklifi gerçekleştiren ASFAT, Türk savunma sanayii içinde aktif olan ve askeri fabrikalar ile tersanelerin yönetiminden sorumlu bir şirket olarak tanımlandı. Bu teklifin, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ihracat potansiyelini ve bölgedeki stratejik hamlelerini sergilediğinin altı çizildi.

TAYLAND’IN ÇİN’E KARŞI SAVUNMA STRATEJİSİ

Teklifin yapıldığı Tayland, Çin ile yıllardır süren gerilimler yaşamaktadır. Çin’e karşı savunma kabiliyetlerini artırmak isteyen Tayland, Kraliyet Donanması filosunu 4 yeni fırkateyn alarak güçlendirmek istemektedir. Bu bağlamda iki gemiyi doğrudan almayı planlayan Tayland, diğer iki geminin ise kendi ülkelerinde üretilerek teknoloji transferini gerçekleştirmeyi hedefliyor.