Türk İnsansız Hava Aracı Testte

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BAŞARILAR ELDE EDİYOR

Türkiye, savunma sanayii alanındaki küresel başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ülkenin geliştirdiği insansız hava aracı Bayraktar TB3, TCG Anadolu gemisinde uçuş testlerine devam ediyor. Kısa pistli gemiden iniş yapıp kalkış gerçekleştiren ilk silahlı insansız hava aracı olan TB3, yeni bir başarı kazanmış durumda.

TESTLERDE İKİ KEZ BAŞARI GÖSTERDİ

Bugün gerçekleştirilen yeni test uçuşlarında Bayraktar TB3, iki kez daha başarıyla iniş ve kalkış yaparak teknolojik üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. TB3’ün başarılı test anları, Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında duyuruldu.