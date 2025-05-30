TÜRK-İŞ, Yoksulluk Sınırı 81 Bin TL

AÇLIK SINIRI AÇIKLANDI

Türk-İş, Mayıs ayına ait açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını duyurdu. Buna göre, Ankara’da dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 25.092,26 TL’ye ulaştı. Bu miktar, sadece gıda harcaması için değil, aynı zamanda giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık gibi diğer zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların toplamı (yoksulluk sınırı) ise 81.733,73 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti de aylık 32.463,07 TL’ye yükseldi.

Türk-İş’in verilerine göre, Mayıs 2025 itibarıyla Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 4,40 oranında gerçekleşti. Ayrıca, on iki aylık değişim oranı ise yüzde 32,28 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 47,62 olarak belirlendi.