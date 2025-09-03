Spor

Türk Milliler, Sırbistan’ı Yendi

turk-milliler-sirbistan-i-yendi

Türkiye, EuroBasket 2025 A Grubu’nda oynadığı 5. ve son karşılaşmasında Sırbistan’ı 95-90’lık skorla mağlup etmeyi başardı. Bu karşılaşmada Alperen Şengün, gösterdiği performans ile öne çıktı. Genç yıldız, maçta 28 sayı, 13 ribaunt ve 8 asist ile dikkat çekti. Bu sonuçla A Milli Takım, gruptaki 5 maçını da kazanarak grup liderliğini elde etti.

SON 16 TURUNDA RAKİBİMİZ İSVEÇ

Türkiye, son 16 turunda B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan İsveç ile eşleşti. İlk kez turnuvada kaybeden Sırbistan ise grupta 2. sırada yer alarak Finlandiya ile karşılaşacak.

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye – Sırbistan: 95 – 90
Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)
Türkiye: Larkin 23, Kenan Sipahi 5, Cedi Osman 16, Ercan Osmani 10, Alperen Şengün 28, Şehmus Hazer 3, Furkan Korkmaz 8, Adem Bona 2
Sırbistan: Avramovic 5, Marinkovic 8, Petrusev 11, Nikola Jovic 10, Jokic 22, Dobric 2, Micic 5, Guduric 12, Stefan Jovic 10, Milutinov 5
1. Periyot: 19-18 Devre: 46-49 3. Periyot: 74-73

