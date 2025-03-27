Türk Öğrenci ABD’de Gözaltına Alındı

ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMA ANI

Fulbright burslusu ve doktorasının son yılında olan Rumeysa Öztürk, dün akşam iftara gitmek üzere Somerville’deki evinden çıktığı sırada sivil ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlileri tarafından durduruldu. Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kameraları görüntülerinde, yüzü maskeli 6 kişinin, Öztürk’ün etrafını sardığı ve elinden telefonunu almaya çalıştığı gözlemleniyor. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyip gözaltına alırken, Öztürk’ün itirazları da kamera kayıtlarına yansıdı. Tufts Üniversitesi, bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir bildirimde bulunulmadığını açıkladı.

AVUKATININ ENDİŞELERİ

Rumeysa Öztürk’ün avukatı Mahsa Khanbabai, yazılı bir açıklama yaparak, “Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA’deki evinin yakınında gözaltına alındı.” dedi. Khanbabai, müvekkilinin nerede olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadığını vurguladı ve şu anda “hiçbir suçlama yapılmadığını” belirtti.

SENATÖRDEN GELEN TEPKİ

ABD’li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medya üzerinden Öztürk’ün gözaltını eleştirerek, “Medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği” ifadesini kullandı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığından bir sözcü, Rumeysa Öztürk’ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerle suçlandığını bildirdi. Açıklamada, “Rumeysa Öztürk, bu ülkede vizeyle bulunma ayrıcalığına sahip bir Türk vatandaşı ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisidir. DHS ve ICE soruşturmaları, Öztürk’ün, Amerikalıları öldürmekten zevk alan terrorist bir organizasyonu desteklemek üzere faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.” denildi. Ayrıca, ABD tarafından verilen öğrenci vizesinin “bir hak değil, özel izin olduğu” vurgulanarak, Öztürk’ün iddia edilen faaliyetlerinin vize iptali için bir gerekçe oluşturduğuna dikkat çekildi.

BÜYÜKELÇİLİK’TEN AÇIKLAMA

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, Rumeysa Öztürk’ün durumu hakkında bir bilgilendirme yaptı. Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan Öztürk’ün durumu yakından izleniyor ve ailesi düzenli olarak bilgilendiriliyor. “ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililerle iletişime geçilmiştir. Vatandaşımızın haklarının korunması için gereken konsolosluk hizmetleri ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla çaba gösterilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

ABİDEN TEPKİLER

Rümeysa Öztürk’ün abisi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin Filistin gösterilerine destek vermesi sebebiyle gözaltına alınmasına itiraz etti. Dr. Öztürk, kendi alanında bir uzman olarak durumu hukuki ve bilimsel olarak kınadığını belirtti. Kardeşinin sadece okul gazetesinde yazılan bir yazıda imzası bulunduğunu söyledi. Bunun yanı sıra, Rümeysa’nın “Filistin ile ilgili provokatif veya saldırgan bir eyleme karışmadan” sadece üniversite yönetiminin yaklaşımını eleştiren bir yazı kaleme aldığını ifade etti. Dr. Öztürk, ICE polisinin “cadı avına çıktığını” ve “Canary Mission” isimli internet sitesinin Rümeysa’yı bu yazısından ötürü hedef gösterdiğini ileri sürdü. Ayrıca, kız kardeşi Rümeysa Öztürk’ün “Müslüman bir kimlik” taşıdığı için bu tür haksız muamelelere tabi tutulduğunu vurguladı. Gözaltı uygulamasını, “Batı’nın ve Amerika’nın temel ilkelerinden biri olan ifade özgürlüğünü hiçe sayan bir adım.” şeklinde nitelendirdi.

TRUMP’TAN YENİ AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin yanlısı protestolara katılan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edileceğini duyurdu.