Türk Öğrenci ABD’de Kelepçelendi ve Gözaltına Alındı

ÖZTÜRK’ÜN GÖZALTINA ALINMASI

Fulbright burslusu ve doktora eğitiminin son yılında olan Öztürk, önceki akşam iftar için Somerville’deki evinden çıktığında sivil ICE görevlileri tarafından durduruldu. Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil giyimli ve bazıları maskeli 6 kişinin, Öztürk’ün etrafını sardığı ve elinden telefonunu almaya çalıştığı gözlemlendi. ICE görevlileri, Türk öğrenciyi arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk’ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı. Tufts Üniversitesi, söz konusu gözaltı işlemi hakkında üniversite yönetimine hiçbir bildirim yapılmadığını açıkladı.

AVUKATININ AÇIKLAMASI

Türk öğrencinin avukatı Mahsa Khanbabai, “Rumeysa Öztürk, Tufts Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olarak geçerli F-1 statüsünü sürdüren bir Türk vatandaşıdır. 25 Mart akşamı ramazan orucunu açmak için arkadaşlarıyla buluşmaya giderken DHS ajanları tarafından Somerville, MA’deki evinin yakınında gözaltına alındı.” şeklinde ifade etti. Khanbabai, müvekkilinin nerede olduğunu bilmediğini belirtirken, “şu ana kadar hiçbir suçlama yapılmadı” ifadesine yer verdi.

DEMOKRAT SENATÖRDEN YAYGIN ENDİŞE

ABD’li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk’ün gözaltına alınmasını eleştirerek, “Medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği” dedi.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞINDAN GELEN İDDİALAR

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’ndan bir sözcü, Rümeysa Öztürk’ün öğrenci vizesine aykırı faaliyetlerde bulunduğuna dair iddialarda bulundu. Açıklamada, “Rümeysa Öztürk, bu ülkede vizeyle bulunma ayrıcalığına sahip bir Türk vatandaşı ve Tufts Üniversitesi doktora öğrencisidir. DHS ve ICE soruşturmaları, Öztürk’ün, Amerikalıları öldürmekten zevk alan yabancı bir terör örgütü olan Hamas’ı desteklemek için faaliyetlerde bulunduğunu tespit etti.” denildi. Ayrıca, ABD tarafından verilen öğrenci vizesinin “bir hak değil, özel izin olduğu” vurgulandı ve Öztürk’ün iddia edilen faaliyetlerinin vizenin iptali için gerekçe oluşturabileceği belirtildi.

TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği, sosyal medya hesapları üzerinden Öztürk’ün durumunu takip ettiklerini açıkladı. Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir.” ifadesine yer verildi.

ABİDENİN TEPKİSİ

Rümeysa Öztürk’ün abisi Dr. Asım Öztürk, kardeşinin Filistin gösterilerine destek verdiği için gözaltına alınmasını kınadı. “Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında tamamlamış biri olarak yaşanan hadiseyi gerek hukuki gerekse bilimsel olarak şiddetle kınıyorum” diyen Öztürk, kardeşinin yalnızca okul gazetesinde yer alan bir yazıda imzası bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Rümeysa’nın “Filistin konusunu provokatif ya da saldırgan bir eyleme karışmadan” eleştirdiğini ifade eden Dr. Öztürk, ICE polisinin durumu “cadı avı” olarak nitelendirerek, “Canary Mission” adlı internet sitesinin Rümeysa’yı bu yazısından dolayı hedef aldığını kaydetti. Öztürk, “Kardeşim Rümeysa, Müslüman kimliği zararıyla bu tür haksız uygulamalarla mağdur edilmeye çalışılıyor” dedi ve gözaltı durumunu “ifade özgürlüğünü ihlal eden bir adım” olarak tanımladı.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Filistin yanlısı protestolar düzenleyen ve gösterilere katılan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilebileceğini duyurmuştu.