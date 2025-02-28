Türk Polisi Balkanlar’da Daltonlar’ı Yakaladı!

DALTONLAR ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ’NÜN KİLİT İSMİ YAKALANDI

Daltonlar Organize Suç Örgütü’nün önemli ismi Sinan Memi, Polonya’da, zehir taciri Atakan Avcı ise Bulgaristan’da kıskıvrak yakalandı ve Türkiye’ye zincirlerle getirildi. Interpol, Europol ve Türk emniyetinin ortak operasyonu, adeta bir aksiyon filminin sahnelerini andırıyor. Bu etkinlik, suçlulara net bir mesaj veriyor: “Bizden kaçamazsınız!”

İKİ SUÇLUNUN KANLI SICİLİ

Sinan Memi, Daltonlar’ın beyni olup, tam olarak 10 suç nedeniyle 20 yakalama emriyle aranan bir gölge figura. Tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlar nedeniyle kanlı bir sicili bulunan bu isim, son 3 yıldır ulusal, 1 yıldır ise uluslararası Kırmızı Bülten ile takibi yapılıyordu. Polonya’da saklandığı yerden Türk polisinin dikkatli gözleri sayesinde ele geçirildi.

Diğer taraftan, Atakan Avcı, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 30 yıl hapis cezası almış bir zehir taciri. Yaklaşık 1 yıldır Kırmızı Bülten ile aranan Avcı, Bulgaristan’da Türk adaletinin yakalayıcı ağına takıldı. İki suçlu, Özel Harekât’ın da yer aldığı akıllara durgunluk veren bir operasyonla Ankara’ya getirildi ve adli mercilere teslim edildi.

HÜKÜMETTEN NET MESAJ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın, organize suçlulara göz açtırmayacağız! Bizden kaçamayacaklar!” sözleriyle kararlılıklarını vurguladı. Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Interpol-Europol, KOM, Narkotik ve İstihbarat Başkanlığı ile İstanbul Emniyeti’nin kusursuz koordinasyonu, suç dünyasında büyük bir korku yarattı. Polonya ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirilen bu iki isim, Türk polisinin sınır tanımayan gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.