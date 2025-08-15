Türk Sigarayı Bırakma Projesi Başladı!

TÜRKİYE’NİN SİGARA HACİZİYLE MÜCADELESİ

Türkiye, sigara bağımlılığıyla mücadele çabalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sigara kullanımını en alt seviyeye indirmek için yeni bir proje başlattı. Bu projenin ilk adımı olarak Türkiye’nin sigarasız kenti Artvin belirlendi. Proje kapsamında kamu kurumlarında sigara içiminin tamamen yasaklanması, sigarayı bırakmak isteyenler için ALO 171 hattının güçlendirilmesi ve ücretsiz ilaç desteği sağlanması ön görülüyor. Ayrıca, Bakan Memişoğlu, elektronik sigara ve benzeri ürünlere karşı da katı bir politika uygulanacağını açıkladı.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, bu projeyi “Toplum sağlığı açısından tarihi bir adım” olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Aydın, sigaranın yalnızca sağlık alanında değil, aynı zamanda ekonomik boyutta da büyük kayıplara yol açtığını belirterek, “Her yıl sigaraya yaklaşık 20 milyar dolar harcanıyor. Tütün kullanımına bağlı hastalıkların tedavi maliyeti, sağlık harcamalarının yüzde 9’una denk geliyor. Sigara kullanma yaşı 13’e kadar düştü. Bu, erken yaşta hastalık riskini dramatik şekilde artırıyor” dedi. Aydın, bu durumun sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini net biçimde gösterdiğini vurguladı.

SAĞLIĞA ETKİLERİ

Prof. Dr. Aydın, tütün bağımlılığının kalp-damar hastalıklarından kanser, solunum yolu rahatsızlıklarından kronik hastalıklara kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açtığını ifade ederek şu bilgileri paylaştı: “DSÖ’nün 2024 raporuna göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün kullanımına bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de de tütün kullanımı hâlâ ciddi bir halk sağlığı sorunu. Bu durum artık bireysel bir tercih değil, toplumun tamamını etkileyen bir krizdir. Mücadele, yalnızca sağlık otoriteleriyle değil; eğitim kurumları, sivil toplum, medya ve ailelerin aktif rol almasıyla başarıya ulaşabilir.”