Ekonomi

Türk Şirketleri Şam’da Fuar Düzenliyor

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SURİYE’DE TARİHİ FUAR DÜZENLENİYOR

Baas rejiminin çöküşünün ardından Suriye’de ilk defa fuar gerçekleştirilmiş durumda. Suriye’nin başkenti Şam’da 7 Mayıs’ta kapılarını açan ilk Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, Türk firmalarının yoğun katılımıyla son gününde dikkat çekiyor. Fuarı ziyaret edenler, Körfez ülkelerindeki benzer organizasyonlarla karşılaştırıldığında, Şam’daki etkinliğin gelişmişliği açısından umut verici olduğunu ifade ediyor.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından düzenlenen bu fuara, yerel Suriyeli firmaların yanı sıra yaklaşık 200 Türk markası katılım gösteriyor. Bu durum, Türk şirketlerinin Suriye pazarındaki varlığına dair önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, bugün itibariyle sona erecek. Fuar, özellikle bu alanda yeni iş fırsatları ve iş birlikleri için önemli bir platform oluşturuyor.

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