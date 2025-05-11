Türk Şirketleri Şam’da Fuar Düzenliyor

BAAS REJİMİNDEN SONRA GELEN YENİLİK

Suriye’de Baas rejiminin düşüşünden sonra ilk defa bir fuar gerçekleştirildi. Suriye’nin başkenti Şam’da 7 Mayıs’ta başlayan Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, Türk firmalarının yoğun katılımıyla son gününde ilgiyle karşılanıyor. Ziyaretçiler, Körfez ülkelerindeki fuarlarla karşılaştırıldığında Şam’daki organizasyonun gelişmişlik açısından umut verici olduğunu belirtiyor.

200 TÜRK MARKASI FUARA KATILIYOR

Baas rejiminin yıkılmasının ardından düzenlenen bu ilk fuara, Suriyeli şirketlerin yanı sıra yaklaşık 200 Türk markası katılıyor. Türkiye’nin inşaat ve enerji sektöründeki temsilcileri, ürünlerini ve hizmetlerini bu platformda sergiliyor.

FUARIN SON GÜNÜ BUGÜN

Uluslararası Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Enerji Fuarı, bugün sona eriyor. Etkinlik, sektör profesyonelleri ve ziyaretçiler için önemli bir buluşma noktası haline geldi.