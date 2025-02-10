Türk Tarımı İle Teknoloji Buluşuyor!

İZMİR TİCARET BORSASI YENİ TEKNOLOJİ MERKEZİ KURUYOR

İzmir Ticaret Borsası, tarım sektöründe yeni teknoloji merkezi ile girişimcilere önemli destek sağlamaya hazırlanıyor. Türkiye’de teknoloji ve girişim denildiğinde genellikle üniversitelerin teknoparkları öne çıkıyor. Bunun yanı sıra sanayi ve üretimi de kapsayan TEKMER’ler yer alıyor. Girişimcilere destek veren kurumlar arasında TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kuruluşlar da bulunuyor. İzmir Ticaret Borsası, tarım alanındaki girişimleri destekleyerek inovasyon ve ticari büyümeyi hızlandırmak amacıyla yeni bir projeye adım atıyor.

GENÇLERİN İLGİSİNİ ARTIRMA HEDEFİ

Bu projeyle birlikte gençlerin tarım ve tarım teknolojilerine olan ilgisinin artırılması hedefleniyor. Girişimciler, Ar-Ge projeleri kapsamında çeşitli vergi indirimleri ve teşviklerden yararlanabilecek. Akıllı tarım uygulamaları gerçek ortamda test edilecek. Ayrıca, tarımda akademi ve özel sektör arasında bir köprü kurulması planlanıyor. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) oluşumunun ülkede bir ilki temsil ettiğini belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Sorunları, eksikleri, ihtiyaçları ve geleceğe dair yapılması gerekenleri sektörün tüm paydaşlarıyla konuşarak belirledik. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ile Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin Menemen’deki tesislerini projenin ana üssü haline getirdik” dedi.

FINANSMAN DESTEKLERİ

Farmolog, Orbiba, Localvore ve Webagron, İTTM’nin seçilen ilk girişimleri olarak yer alıyor. Yeni başvurular sonrasında girişim sayısı artacak. Finansman sağlamak için İş Bankası, Ziraat Bankası, Denizbank gibi bankalar projenin ortakları arasında bulunuyor. Kestelli, “Önce TEKMER statüsü ile merkezimizi yatırım açısından cazip hale getirdik. Ciddi destekler sunuyoruz. İTTM’nin sektörde yön belirleyen bir kurum olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye’nin tarımsal üretimde dünya genelinde 10 büyük üreticiden biri olduğunu hatırlatan Kestelli, Türkiye’nin tarımda yaşanan zorlukları hızla geride bırakacağına inandığını vurguladı.

GİRİŞİMCİLERE KATKI

İTTM ile tarım girişimciliği ekosisteminin hayata geçirileceğini belirten Kestelli, “Sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında toplayarak Türk tarımı için özel çözümler geliştireceğiz. Bu projeyle tarım teknolojisi üreterek yurt dışına açılmayı hedefliyoruz. Türk tarımının değişim ve dönüşümünde önemli bir kaldıraç işlevi görecektir” dedi.

KEŞFEDİLMESİ GEREKEN FIRSATLAR

Proje kapsamında girişimciler için bazı fırsatlar sunuluyor. Gençlerin tarım ve tarım teknolojilerine ilgisi artırılacak, ofis yanı sıra laboratuvar ve saha desteği sağlanacak. Ayrıca, Ar-Ge projeleriyle çeşitli vergi indirimleri ve teşvik unsurlarından faydalanabilecekler. Sağlanan teşvikler arasında sigorta prim desteği, gelir vergisi stopaj desteği, damga vergisi istisnası, Ar-Ge tasarım indirimi ve gümrük vergisi istisnası yer alıyor.

TEKNOLOJİK MENTÖRLÜK VE EĞİTİM

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Erçin Güdücü, “İki hafta önce işlemeye başlayan bir yapıda, özel sektör, kamu, üniversite ve çiftçi gibi katma değeri olan paydaşlarımız var. İncir, zeytin, üzüm ve arı araştırma gruplarımız hazır. Teknolojik mentörlük de yapıyoruz. Çiftçilere, öğrencilere eğitim veriyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.