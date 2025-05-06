Türk Telekom 5G ile Bağladı!

5G TEKNOLOJİSİYLE BAĞLANTI KURULDU

Türk Telekom, Türkiye’de ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Atatürk Kültür Merkezi’ni (AKM) 5G teknolojisi aracılığıyla birbirine bağladı. Gerçek zamanlı 5G bağlantısı sayesinde, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu’nun konseri, İstanbul’daki AKM’de canlı olarak izlenebildi. Konser, 4K çözünürlükte ve 360 derece video formatında aktarıldı. Bu sayede, VR (sanal gerçeklik) gözlüğüyle izleyen davetliler, konseri adeta salonda izliyormuş gibi hissetti. Türk Telekom Lounge alanında oluşturulan VR deneyim bölgesinde, davetliler 5G üzerinden canlı yayına erişim sağladı.

ÜMİT ÖNAL’DAN AÇIKLAMA

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, etkinliğin önemine vurgu yaparak, “Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, dijital dönüşümü hızlandıran projeler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden AKM’ye kurduğumuz 5G bağlantısı, Türkiye’de bir ilke imza attı. Kültür sanat alanında teknolojiyle yeni deneyimler sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi. Önal, ayrıca 5G teknolojisinin tarımdan sağlığa, spordan sanata kadar geniş bir kullanım alanı oluşturacağını ve geleceğin bağlantı çözümlerinde öncü olacaklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI ÇOCUK ORKESTRASI İLK KONSERİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Türk Telekom’un ana desteğiyle hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda ilk konserini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Fecir Alptekin, orkestranın kuruluş süreci ve eğitimleri hakkında bilgi verdi. Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün, koro şefliğini ise Hülya Kazan üstlendi. 8-13 yaş aralığındaki çocuklar, yeteneklerine göre eğitim aldı. Konser anısına, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılına ithafen 105 özel plak serisi üretildi ve ilk nüsha, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim edildi.