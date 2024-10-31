Türk Traktör Satın Alma İşlemi Gerçekleştirdi

TÜRK TRAKTÖR’DEN YENİ SATIN ALMA AÇIKLAMASI

TürkTraktör, Kayhan Ertuğrul Makina Sanayi ve Ticaret AŞ ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret AŞ’nin paylarının tamamını 65,5 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamada, “Şirketimiz tarafından Kayhan Ertuğrul Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamına sahip olan Kayhan Ertuğrul Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Terramak Tarım Makinaları Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının tamamının devralınmasına ilişkin olarak Pay Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır.” ifadelerine yer verdi.

SÖZLEŞME DETAYLARI VE ÖDEME PLANI

Açıklamada, toplam devir bedelinin, pay devir işlemlerinin tamamlandığı tarih itibarıyla “Kapanış Tarihi” nakden ve TL cinsinden peşin olarak ödeneceği belirtildi. Toplam bedel, 57.500.000 ABD Doları olarak kabul edilen şirket değerleri ile 8.048.187 ABD Doları tutarındaki kombine net nakit toplamları esas alınarak 65.548.187 ABD Doları olarak belirlenmiştir. Kapanış tarihi esas alınarak oluşturulacak finansal tablolardaki net nakit ve net işletme sermayesi tutarlarına göre bedelde düzeltmeler yapılacaktır. Ayrıca, döviz kurunda %10 ila %30 oranında bir artış olması durumunda şirket değerleri toplamı, artış oranının %10 üzerinde kalan kısmının yarısı oranında azaltılacak. Ancak %30’dan fazla bir artış olması halinde ise Sözleşme’de yer alan baz satın alma bedelinin yeniden müzakere edilmesi veya sözleşmenin feshedilmesi seçenekleri bulunmaktadır. Kapanışın Rekabet Kurulu izni nedeniyle 3 aydan fazla sürmesi durumunda belirtilen oranlar %15 ile %35 olarak geçerli olacak.

KAPANIŞ SÜRECİ VE İZİN İŞLEMLERİ

Pay devir işleminin tamamlanması, Rekabet Kurulu izninin alınması gibi belirli kapanış koşullarına bağlıdır. Kapanışın 4 ay içinde gerçekleşmesi hedefleniyor. Eğer izin ilgili tarihe kadar alınamazsa, hedeflenen kapanış tarihi bir kereye mahsus 3 ay uzatılabilecek. Bu süre içerisinde iznin alınamaması durumunda tarafların sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor.