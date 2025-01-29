Türk Traktör Sermaye Artışı Başvurusu Yaptı

TÜRK TRAKTÖR’DEN KAYITLI SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bir bildirim yaptı. Şirket, 06.01.2025 tarihinde yaptığı açıklamada, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılacağını ve 350.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL’ye çıkarılacağını duyurdu.

SERMAYE PİYASASI KURULU’NA BAŞVURU YAPILDI

Bu amaçla, Şirketin Esas Sözleşmesi’nin 6 numaralı maddesinde gerekli değişikliklerin yapılmasına yönelik uygun görüş verilmesi talebiyle 09.01.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunuldu. Kaynak: KAP