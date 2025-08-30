Türk Vatandaşı, Papa’ya Suikast İddiasıyla Tutuklandı

İtalya’DA BİR TÜRK VATANDAŞI TUTUKLANDI

İtalya’da geçen nisan ayında hayatını kaybeden eski Papa Franciscus’a yönelik olası bir suikast planıyla ilgili olarak bir Türk vatandaşı tutuklandı ve cezaevine gönderildi. İtalyan Corriere della Sera’nın haberine göre, 46 yaşındaki H.U., Interpol tarafından Hollanda’da gözaltına alındıktan sonra İtalya’ya geri getirildi. Milano’da birkaç gün gözaltında tutulmasının ardından zanlının, Trieste’de tek kişilik bir hücrede tutuklandığı bildiriliyor.

IŞİD BAĞLANTISI İDDİA EDİLİYOR

Papa Francis’in Temmuz 2024’te gerçekleştireceği Trieste ziyareti öncesinde, bir valiz içerisinde tabanca ve mühimmat bulunduğu, tutuklanan zanlının bu olayla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Medyalara yansıyan bilgilere göre, suikast planının IŞİD ile bağlantılı, Türkiye merkezli bir örgüt tarafından hazırlandığı öne sürülüyor. Papa, olayın bir gün sonrasında İtalya’nın kuzeydoğusundaki Trieste’de açık havada bir ayin yönetmişti ve şehirdeki programı sırasında açık bir elektrikli araçla halkın arasına karışmıştı. Olayın akabinde İtalyan polisi geniş çaplı bir soruşturmaya başladı ve bir yıldan fazla bir süredir suikast planı ihtimaline dikkat ediyordu.

PAPA FRANCISCUS HASTALIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Uzun süre sağlık sorunları yaşayan Papa Franciscus, 21 Nisan 2025 tarihinde Vatikan’da, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.