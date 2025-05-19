Türk Vatandaşları Vize Problemi Açıkladı

EUROPA İLE VİZE KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Avrupa ile vize krizi giderek derinleşiyor. Türkiye’deki tatil masraflarının hızla artmasıyla beraber, birçok kişi tatil rotasını yurt dışına çevirmeye başladı. Türk vatandaşları, tatil planı yaparken daha çok Avrupa ve Balkan ülkelerini tercih etmeye yönelirken, yurt dışı seyahatleri nedeniyle vize başvurularında da dikkate değer bir artış yaşanıyor.

SÜREÇTE VİZE RETLERİ ARTIYOR

Vize başvurularında ise red oranları rekor seviyelere ulaşıyor. Peki, son dönemlerde vizelerin neden bu kadar fazla reddedildiği merak ediliyor. Gazeteci Kenan Taş, bu konudaki en önemli sebebi “sahte otel rezervasyonları” olarak açıklıyor. Aracı kurumların başvurular sırasında belgeleri dikkatle incelemediğine dikkat çeken Taş, vize retlerinin önemli nedeninin bu durum olduğunu belirtiyor. “Tüm vize işi yapan şirketlerin yaptığı bir oyun var burada sahte otel rezervasyonu. Vize redlerinin en büyük sebebi sahte otel rezervasyonlarıymış” diyor.

ARACI KURUMLARLA İLGİLİ UYARI

Kenan Taş, açıklamasında Türkiye’deki tatil hayali kuran birçok kişinin Avrupa’yı dolaşmak istediğini ve son birkaç yıldır büyük bir vize problemi yaşandığını ifade ediyor. “Aslında AB Büyükelçisi’nin bir açıklaması var; bu aracı şirketler dalavereli işler yapıyorlar, evrakları eksik veriyorlar, o sebeple vermiyoruz” diyerek bu durumun nedenini açıklıyor. Ayrıca, belgelerini düzgün hazırlayanların vize almasının daha kolay olabileceğini vurguluyor.

VİZE ÜCRETİNE DİKKAT

Türk vatandaşlarının 2009 yılından beri vize başvuruları için toplamda 800 milyon euro harcamış olduğu belirtiliyor. Taş, vize başvurusu yaparken özellikle otel rezervasyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini, bu konuda vize şirketlerinin hassas davranmadığını ifade ediyor. “Sonuç olarak evraklarınızı iyi doldurun, aracı şirketlere vereceğiniz evraklara dikkat edin ve iyi bir sebebiniz olsun seyahat etmek için” diyerek tavsiyelerde bulunuyor.