Türk Ve Çin Havacılıkta Yeni Dönem

YENİ HAVACILIK İŞ BİRLİĞİ ADIMI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Çin arasındaki havacılık iş birliğinde önemli bir adımın atıldığını duyurdu. İki ülke arasında yapılmış olan Mutabakat Zaptı ile haftalık yolcu uçuş hakkının 21’den 49’a çıkartıldığını belirten Uraloğlu, Türk havayolu şirketlerinin Chengdu, Xi’an ve Urumçi gibi stratejik Çin şehirlerine uçuş yapma fırsatı elde ettiğini ifade etti. Ayrıca, Çinli hava yolu firmalarının seferlere başlaması sonrasında kargo uçuş haklarının 14’ten 28’e yükseleceği bilgisini paylaştı. 13 Mayıs 2025 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) arasında Pekin’de imzalanan bu Mutabakat Zaptı, Türk sivil havacılığının Asya pazarındaki tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bakan Uraloğlu, bu adımın yaklaşık 15 yıl aradan sonra iki ülke arasındaki yolcu sefer haklarında gerçekleşen ilk ve büyük artış olduğunu vurguladı.

YENİ UÇUŞ HAKLARINDA DÖNÜM NOKTASI

Bakan Uraloğlu, “Çin ile imzalanan anlaşma sayesinde haftalık yolcu uçuş hakkını 21’den 49’a yükselterek, Türk havacılığında yeni bir çağı başlatıyoruz. Chengdu, Xi’an ve Urumçi’ye direkt uçuş imkanının verilmesi, Asya pazarında büyümemizin önemli göstergesi” dedi.

KARGO SEFERLERİNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yolcu taşımacılığının yanı sıra hava kargo alanında da önemli gelişmeler yaşandığını belirten Uraloğlu, “Çinli hava kargo taşıyıcılarının seferlere başlamasıyla haftalık 14 olan kargo sefer hakkımızı 28’e çıkarıyoruz. Bu artış, İstanbul Havalimanı’nı Asya-Pasifik ve dünya lojistik ağında daha görünür ve etkin bir merkez haline getirecek” ifadelerini kullandı.

ASES-PASİFİK’TE GÜÇLENEN ETKİNLİK

Türkiye’nin bölgedeki diğer önemli iş birliklerine dikkat çeken Uraloğlu, “Tayland, Hong Kong ve Avustralya ile imzalanan mutabakatların ardından şimdi Endonezya ve Singapur’la görüşmeler sürüyor. Türk havayolu şirketleri sadece uçuş yapmakla kalmıyor; kıtalar arasında köprüler kuruyor. Böylece Asya-Pasifik bölgesinde rekabeti şekillendiren güçlü bir aktör haline geliyoruz” diye konuştu. Bu gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası havacılık arenasındaki konumunu güçlendirirken, iki ülke arasındaki ticaret, turizm ve kültürel alışverişe de büyük katkı sağlaması bekleniyor.