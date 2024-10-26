Türk Ve Kürtlerin Birbirini Sevmeleri Farzdır

TOPLANTIDA YAPILAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ziya Gökalp Sempozyumu’nda önemli açıklamalar yapıyor. Bahçeli, “Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunda hizmeti geçen, emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan büyüklerimize Allah’tan rahmetler diliyor, hayatta olanlara müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum” diyerek geçmişteki büyüklerin önemine vurgu yapıyor. İnsanoğlunun bildiklerinin düşmanı olduğunu belirten Bahçeli, “Gözlerine kara perde inenlerin, gönülleri kaskatı kesilenlerin, görüş açıları sıfırla kesişenlerin bilmek ve tanımakla merakı yoktur” ifadesiyle bilgiye ve tanımaya olan ihtiyacı dile getiriyor. “Yaşadığı devrim çalkantılarını, imparatorluğumuzun çöküş gürültüsünü iliklerine kadar hissedip henüz tam manasıyla kavranamamıştır” diyerek geçmişin zorluklarına değiniyor.

TÜRK VE KÜRTLER ARASINDAKİ DAYANIŞMA

Bahçeli, Türkler ile Kürtler arasındaki ilişkiyi de ele alıyor. “Türkler ile Kürtler 1000 yıllık ortak tarih ve coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlarda birleşmişlerdir” diyen Bahçeli, Türkiye’nin ortak tehlikelerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor. “Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir” şeklinde ifade ederek bu iki etnik grubun birbirini sevmesinin önemini vurguluyor. Bahçeli, “Bir imparatorluk dahilinde müşterek siyasi hayat yaşayanların mecbu değildir” ifadeleriyle milletin tanımını yapıyor. Ayrıca, “Damıtılan millet tanımı şudur: Dil bakımından müşterek olan kültürel zümredir” sözleriyle kültürel bağların altını çiziyor.

MİLLİ DAYANIŞMA VURGUSU

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıl dönümünde her türlü tehdidi milli dayanışma ruhuyla bertaraf etmeye kararlı olduklarını aktarıyor. “Biz dersimizi tarihten satır satır aldık. Türküz, Türkçüyüz, Türk milliyetçileriyiz” diyerek Türk kimliğinin ve milliyetçiliğin önemine dikkat çekiyor. “Hiç kimse bizimle Türklüğe hizmet kulvarında yarışa girmesin” diyerek rekabetten kaçınan bir tavır sergiliyor. Sınır ihlalinde bulunanların ve iç barışa zarar verecek eylemlerde bulunanların uyarılması gerektiğini belirtiyor.

İSRAİL’İN İRAN’A YAPTIĞI SALDIRI

Bahçeli, bölgesel sorunlar hakkında da açıklamalar yapıyor. “İran’a yapılan saldırıyı kınıyorum” diyerek bu tür operasyonların yaratacağı zararlara dikkat çekiyor. “Ayrık otlarının temizlenmesini acil zorunluluk görüyorum” diyerek bölgedeki istikrarın sağlanması gerektiğini ifade ediyor. TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısının PKK’nın kimlerin maşası olduğunu gözler önüne serdiğini söyleyen Bahçeli, “PKK yaşayan her canlının düşmanıdır. Kanlı mesaj ayaklarımızın altında çiğnenmiştir” diyerek güçlü bir mesaj gönderiyor. Kaderin bin yıllık kardeşlik olduğunun altını çiziyor.