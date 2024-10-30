“Turkcell Global Bilgi 25. Yılını Kutluyor”

25. YILDA GÜÇLENEN LİDERLİK

İstanbul Halkalı’da 1999 yılında hayata geçirilen Turkcell Global Bilgi, 25’inci yılına girdiğinde müşterilerine sunduğu deneyim alanında daha fazla güç kazanıyor. Çeyrek asır boyunca kazandığı birçok ödül ve genişleyen hizmet noktalarıyla fark ortaya koyan şirket, dijital çözümleriyle müşterilerine değer katıyor.

GENİŞ HİZMET AĞI VE SEKTÖREL TECRÜBE

Turkcell Global Bilgi, Türkiye genelinde 15 farklı lokasyonda yaklaşık 16 bin çalışanıyla müşteri deneyimini farklı kılan hem geleneksel hem de teknolojik çözümler sunuyor. Bugün 100’ün üzerinde kurumsal müşterisi bulunan şirket, telekom sektörü başta olmak üzere finans, sigorta, e-ticaret ve perakende gibi 12 farklı sektörde 25 yıllık tecrübesiyle hizmet veriyor.

ÖDÜLLERİN ANLAMINA İŞARET

Şirket, elde ettiği ödüllerin sadece bir tesadüf olmadığını belirtiyor. “Dünyanın en iyi müşteri deneyimi ödülü bir tesadüf değil” ifadeleriyle bu başarılarını vurguluyor.