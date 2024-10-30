Turkcell Global Bilgi 25. Yılını Kutluyor

25 YILDIR EŞSİZ MÜŞTERİ DENEYİMİ SUNUYORUZ

Kuruluşundan itibaren “eşsiz müşteri deneyimi” vizyonu doğrultusunda faaliyet gösteren Turkcell Global Bilgi, 25 yılı geride bıraktı. Bir çağrı merkezi olmanın ötesine geçerek, “müşteriye dokunan her kanalda hem geleneksel hem de dijital hizmetler sunduğunu” belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, “TV yayıncılığı sektöründe hizmet veren tek bir müşteri ile başladığımız yolculuğumuz, bugün 12 farklı sektörde 100’ün üzerinde kurumsal müşterimiz ile dijitalleşerek devam ediyor” dedi. 1999 yılında İstanbul Halkalı’da bir çağrı merkezi olarak faaliyete geçen Turkcell Global Bilgi, 25. yılında müşteri deneyimi alanındaki liderliğini güçlendiriyor. Kazandığı pek çok ödül ve gelişen lokasyonlarıyla bu alanda fark yaratıyor. Türkiye’nin dört bir yanında 15 farklı lokasyonda, yaklaşık 16 bin çalışanıyla, müşteri deneyimini eşsiz kılacak geleneksel ve teknolojik çözümler sunuyor. Bugün yürüttüğü hizmetlerde, 100’ün üzerindeki kurumsal müşteri ve telekom sektöründeki güçlü deneyimiyle; finans, sigorta, e-ticaret, perakende gibi 12 farklı sektörde 25 yıllık birikimiyle çalışıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM İLE HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Metin Tuğtağ, müşteriye dokunan her kanalda kapsayıcı bir hizmet sunduklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Çeyrek asır önce bir çağrı merkezi olarak kurulmuştuk, şimdi ise çağrı merkezi olmanın çok ötesine geçtik ve müşteri deneyiminde dijital dönüşümü başlattık. Bu dönüşüm; yıl sonuna kadar hayata geçirmeyi planladığımız yapay zekâ temelli projelerimiz ile daha da hız kazanacak.” Müşteri temsilcilerinin görüşmelerde vereceği cevapları önceden hazırlayıp üretken yapay zekâ ile sunmayı planladıklarını ifade eden Tuğtağ, “Böylece müşterilerimiz insan dokunuşuna en yakın hizmeti hızlıca alırken, çalışanlarımız da kalan zamanlarını daha verimli kullanacaklar” dedi. Ayrıca, günlük görüşmelerin büyük bir kısmını üretken yapay zekâ ile dinleyerek hizmet kalitesini artıracaklarını belirtti. Elde ettikleri ‘Dünyanın En İyi Müşteri Deneyimi’ ödülü ve ‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’ ödüllerinin iş süreçlerinin başarısının bir kanıtı olduğunu vurguladı.



YENİ MARKA İLE TEKNOLOJİK İLERLEME

Metin Tuğtağ, şirketin 25’inci yılında teknolojik ilerlemeyi daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla dijital ürün ve hizmetlerini ayrı bir marka altında sunmak için çalıştıklarını belirterek, “Dijital kanallara yönelen müşteri ihtiyaçlarına yanıt verebilmek adına teknoloji odaklı yeni markamız çok yakında hayata geçecek” dedi. Geleneksel çağrı merkezi hizmetlerinin gelişerek devam edeceğini, dijital dönüşümle geleceğin ihtiyaçlarına odaklanacaklarını ifade etti.

SEKTÖRE YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER SUNACAK

Metin Tuğtağ, “25 yıldır müşterilerimize yalnızca hizmet sunmakla kalmıyoruz, bu deneyimini eşsiz hale getirmek için çalışıyoruz” dedi. Çalışan memnuniyetinin de en az müşteri memnuniyeti kadar önemli olduğunu söyleyen Tuğtağ, “Teknik açıdan donanımlı gençler yetiştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla ‘Techno Camp’ eğitim ve gelişim programımızı 4 yıldır kesintisiz sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “6 Şubat depreminden sonra ‘Gönül Bağı’ projeleri kapsamında depremzede vatandaşlarımıza istihdam sağlamak adına Hatay lokasyonumuzu açtık. Tüm bu süreçte kazandığımız tecrübe ile dijitalleşmeye büyük önem veriyor, müşterilerimizin beklentilerini en ileri teknolojilerle karşılıyoruz” şeklinde konuştu. Gelecek yıllarda müşteri memnuniyetini artıracak yenilikçi çözümlerle sektöre yön vermeye devam edeceklerini belirtti.