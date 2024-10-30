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Ekonomi

“Turkcell Global Bilgi 25. Yılını Kutluyor”

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25 YILLIK BAŞARI YOLCULUĞU

Kuruluşu boyunca “eşsiz müşteri deneyimi” hedefiyle hareket eden Turkcell Global Bilgi, 25 yılını geride bıraktı. Bir çağrı merkezi olmanın ötesinde, müşteriye ulaşan her kanalda hem geleneksel hem de dijital hizmetler sunduklarını aktaran Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Metin Tuğtağ, “TV yayıncılığı sektöründe hizmet veren tek bir müşteri ile başladığımız yolculuğumuz, bugün 12 farklı sektörde 100’ün üzerinde kurumsal müşterimiz ile dijitalleşerek devam ediyor” diye belirtiyor.

DEĞİŞİM VE DİJİTALLEŞME VURGUSU

Turkcell Global Bilgi, zaman içinde gelişen teknolojilerle birlikte müşteri ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak, sunduğu hizmetleri sürekli iyileştiriyor. Metin Tuğtağ, bu sürecin, müşteri ilişkilerini daha da güçlendirdiğini ve şirketin büyümesine katkı sağladığını ifade ediyor.

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