“Turkcell-Huawei İleri Teknolojiler İşbirliği”

YENİ NESİL AĞ TEKNOLOJİLERİ İÇİN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Turkcell, Huawei ile birlikte 5.5G ve DWDM gibi gelişmiş ağ teknolojileri ve yapay zeka ile bulut çözümleri üzerine bir dizi stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu protokollerin Çin’in Shenzhen şehrinde imzalandığı ve Turkcell’in akıllı ağ analizi, operasyonel yapay zeka yazılımları, dijital dönüşüm ve bulut teknolojileri alanındaki mevcut ortaklıklarını güçlendirmeyi ve dijitalleşme kapsamında yeni iş fırsatları keşfetmeyi hedeflediği belirtiliyor. Turkcell ve Huawei, Türkiye’de yeni nesil 5G-A (5G Advanced) dönüşüm modeli geliştirerek, 5.5G ve DWDM teknolojilerini ortak olarak geliştirecek. Bu işbirliği ile yerli üreticilerin projelere dahil edilerek yenilikçi çözümler üretmesi bekleniyor.

UYDU TEKNOLOJİLERİNDE YENİ ROLLER

Turkcell, uydu teknolojileri alanındaki işbirliklerini genişleterek, Çinli uydu girişimi Spacesail ile bir iyi niyet protokolü imzaladı. Bu işbirliğiyle, mobil kapsama alanının sınırlı olduğu karasal bölgeler ve denizaşırı alanlarda uydu üzerinden ağ hizmeti sağlama amaçlanıyor. Protokol, Turkcell’in daha önce ABD merkezli uydu iletişim şirketi Lynk ile başlattığı, yakın yörünge uyduları üzerinden cep telefonlarıyla doğrudan iletişim kurma çalışmalarını da destekliyor.

TÜRKİYE’YE SON TEKNOLOJİLERİ KAZANDIRMAK

Açıklamada yer alan ifadelerle, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, gerçekleştirilen işbirliğinin şirketin mobil iletişim alanındaki 30 yıllık deneyimini farklı alanlara taşıdığını vurguladı. Koç, “Ülkemizin dijitalleşme yolculuğuna lokomotiflik ederken, en son teknolojileri Türkiye’ye kazandırmak ve Türkiye’nin bu yeni nesil teknolojilerde söz sahibi olmasını sağlamak temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu çerçevede 5G-Advanced, veri merkezi, yapay zeka, bulut bilişim ve dijital dönüşüm gibi kilit teknolojilerdeki iş birliğimizi güçlendirmek üzere, Huawei gibi önemli iş ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜME KATKI

Huawei Mobil Operatörlerden Sorumlu Satış Birimi Başkanı James Chen, Turkcell ile sürdürülen işbirliğinin dijital dönüşüme katkı sağladığını belirtti. Chen, “5G-Advanced ve yapay zeka, geleceğin dijital dönüşümünde rol oynayacak kilit teknolojiler arasında yer alıyor. Turkcell ile stratejik iş ortağı olarak çalışmayı sürdürerek, Türkiye’deki dijitalleşme sürecine katkı sağlamaktan ve Turkcell’in başarısına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.