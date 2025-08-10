TüRkiYe, 40 DereCe SiCaKlıK Geliyor

YENİ SICAK HAVA DALGASI Türkiye’Yİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Türkiye, 10 Ağustos itibarıyla yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) açıkladığı verilere göre, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde termometrelerin 40 dereceyi aşması bekleniyor. Adana’da sıcaklık 45 dereceye ulaşacakken, İzmir ve Denizli’de 39 derece olması öngörülüyor. Diyarbakır’da ise sıcaklık 40 dereceyi bulacak. İstanbul’da açık ve güneşli bir hava mevcut, sıcaklık ise 33 derece.

HAFTALIK SICAKLIK GÖRÜNTÜSÜ

Hafta boyunca sıcaklıklar 34 dereceye kadar çıkacak, çarşamba günü ise 29 dereceye düşmesi bekleniyor. Bununla beraber, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde sağanak yağışların etkili olacağı bildiriliyor. MGM, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yanı sıra Artvin’in batısında yer yer kuvvetli yağışların yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riskleri mevcut.

VATANDAŞLARA İKLİMSEL UYARI

Meteoroloji, vatandaşları özellikle 11.00–16.00 saatleri arasında güneş altında uzun süre kalmamaları, bol su tüketmeleri ve açık renk giysiler giymeleri konusunda uyarıyor. Aynı zamanda yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan bireylerin ek tedbirler alması gerektiği üzerinde duruluyor. Bazı bölgelerde sıcaklıkların durumu ise şu şekilde: – Edirne 35 derece, – Balıkesir 34 derece, – İstanbul 31 derece, – Denizli 39 derece, – İzmir 39 derece, – Adana 37 derece, – Ankara 34 derece, – Konya 33 derece, – Sinop 33 derece, – Samsun 32 derece, – Trabzon 29 derece, – Erzurum 32 derece, – Diyarbakır 40 derece, – Gaziantep 39 derece.