Türkiye 7. Sırada Yer Aldı: 2025/26 En İyi Mutfaklar Açıklandı

turkiye-7-sirada-yer-aldi-2025-26-en-iyi-mutfaklar-aciklandi

DÜNYANIN EN İYİ MUTFAKLARI AÇIKLANDI

TasteAtlas, dünya mutfaklarını kullanıcı oyları ve uzman değerlendirmeleriyle analiz ederek 2025/26 dönemine ait ‘Dünyanın En İyi 100 Mutfağı’ sıralamasını kamuoyuna sundu. İtalya, 4.64 puanla bir kez daha başı çekerken, Türkiye listede 7. sırayı almayı başardı.

İlk üçte yer alan ülkeler arasında İtalya (4.64), Yunanistan (4.60) ve Peru (4.54) bulunuyor. Türkiye ise, geçmiş yıllarda olduğu gibi yöresel lezzetleri sayesinde üst sıralardaki yerini koruyarak 7. sırada kendisine yer buldu.

Dünyanın En İyi 100 Mutfağı:
1. İtalya – 4.64
2. Yunanistan – 4.60
3. Peru – 4.54
4. Portekiz – 4.53
5. İspanya – 4.53
6. Japonya – 4.49
7. Türkiye – 4.49
8. Çin – 4.48
9. Fransa – 4.48
10. Endonezya – 4.48
11. Meksika – 4.46
12. Sırbistan – 4.45
13. Hindistan – 4.43
14. Polonya – 4.42
15. ABD – 4.40
16. Vietnam – 4.40
17. Brezilya – 4.36
18. Hırvatistan – 4.34
19. Güney Kore – 4.34
20. Lübnan – 4.34
21. Gürcistan – 4.32
22. Macaristan – 4.31
23. Kolombiya – 4.31
24. Tayland – 4.29
25. Filipinler – 4.28
26. Arjantin – 4.27
27. Almanya – 4.27
28. Rusya – 4.27
29. Malezya – 4.26
30. Fas – 4.25
31. Romanya – 4.25
32. Şili – 4.25
33. Çekya – 4.24
34. Güney Afrika – 4.23
35. Bulgaristan – 4.23
36. Avusturya – 4.23
37. Filistin – 4.22
38. Mısır – 4.22
39. Etiyopya – 4.22
40. Kanada – 4.20
41. Tunus – 4.20
42. İran – 4.20
43. Ukrayna – 4.19
44. Litvanya – 4.18
45. Suriye – 4.18
46. Nijerya – 4.18
47. Hollanda – 4.18
48. Suudi Arabistan – 4.17
49. Ekvador – 4.17
50. İngiltere – 4.16
51. İsveç – 4.14
52. Bosna Hersek – 4.14
53. Kuzey Makedonya – 4.14
54. Venezüella – 4.11
55. Danimarka – 4.11
56. Trinidad ve Tobago – 4.11
57. Nikaragua – 4.08
58. Porto Riko – 4.08
59. Libya – 4.08
60. Bangladeş – 4.08
61. Avustralya – 4.07
62. Sri Lanka – 4.07
63. Finlandiya – 4.07
64. Ürdün – 4.07
65. Bolivya – 4.06
66. Norveç – 4.06
67. Azerbaycan – 4.06
68. Belçika – 4.05
69. Küba – 4.05
70. İsviçre – 4.05
71. Irak – 4.05
72. Uruguay – 4.04
73. Pakistan – 4.04
74. Afganistan – 4.03
75. Slovakya – 4.02
76. Eritre – 4.02
77. Arnavutluk – 4.00
78. İskoçya – 4.00
79. Belarus – 4.00
80. İrlanda – 3.99
81. Haiti – 3.99
82. Dominik Cumhuriyeti – 3.99
83. Paraguay – 3.99
84. Slovenya – 3.98
85. Kosta Rika – 3.98
86. Bahamalar – 3.97
87. Ermenistan – 3.97
88. Letonya – 3.97
89. Estonya – 3.96
90. Singapur – 3.96
91. Karadağ – 3.96
92. Guatemala – 3.95
93. İsrail – 3.94
94. Malta – 3.94
95. Nijerya – 3.94
96. Laos – 3.94
97. Kenya – 3.91
98. Kazakistan – 3.91
99. Katar – 3.90
100. Güney Kıbrıs – 3.90

