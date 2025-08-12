Türkiye 9. Sırada Yer Alıyor

ÜLKELER SIRALAMASINA KATKI SAĞLAYAN TAKIMLAR

Bu sezon ülkeler sıralamasına Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor katkıda bulunacak. Fenerbahçe, Feyenoord ile oynadığı rövanşta yenilgisiz atlatırsa Şampiyonlar Ligi’ndeki yolculuğunu sürdürebilecek. UEFA’da daha önce ülke puanı sıralamasına katkı veren takımlar Başakşehir ve Beşiktaş oldu. Şimdi ise ülkeler sıralamasında mevcut durum şöyle…

TÜRKİYE’NİN SIRALAMADAKİ YERİ

UEFA ülkeler sıralamasında eleme aşamasında elde edilen skorlara göre Türkiye, 42,8 puanla 9. sırada bulunuyor. Güncel UEFA ülke puanı durumu ise şu şekilde:

1- İngiltere 94,939

2- İtalya 84,374

3- İspanya 78,703

4- Almanya 74,545

5- Fransa 67,748

6- Hollanda 60,616

7- Portekiz 55,166

8- Belçika 52,950

9- Türkiye 42,800

10- Çekya 39,600

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE DİĞER TURNUVALARDAKİ GELİŞMELER

Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ediyor. Ancak sarı-kırmızılı takım henüz sahada yer almadı. Fenerbahçe, Feyenoord karşısında oynadığı üçüncü eleme turu ilk maçında 2-1 geriye düştü. Futbolseverler, rövanş maçına odaklanmış durumda. Başakşehir ise Avrupa Konferans Ligi’nde Viking ile karşılaştı ve üçüncü eleme turunun ilk maçını 1-3 kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Rövanş maçında bu durumu korumayı hedefliyor. Beşiktaş ise Avrupa Ligi’nde yaşadığı peş peşe mağlubiyetlerin ardından Konferans Ligi’nde devam ediyor ve rakibi St. Patrick’s Athletic’i ilk karşılaşmada 1-4 yenerek önemli bir zorlayıcı ortaya koydu. Hedef, rövanş maçında aynı başarıyı göstermek. Öte yandan Samsunspor, Avrupa Ligi play-off’larından rekabete katılacak.