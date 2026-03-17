Türkiye Ateşten Uzak Duracak Kumpasların Farkındayız

AK PARTİ MYK TOPLANDI

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bir araya geldi. Toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tanınmış tarihçi İlber Ortaylı’nın vefatına ilişkin sevdiklerine ve Türkiye’ye başsağlığı dileyerek, “Bir tarihçinin ötesinde bir alimdi” şeklinde ifadelerde bulundu.

HAZIRLIKLARIMIZ HER AN TAZE

Çelik, dünyanın içinde bulunduğu duruma değinerek Türkiye ile ilgili pek çok değerlendirme yapıldığını belirtti. Bu süreçte Türkiye’nin nasıl hareket edeceği konusunda soruların sorulduğunu ifade eden Çelik, “Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetinin önderliğinde, çeşitli alanlarda her an taze hazırlıklarımız var” dedi. Çelik, her zaman vurguladıkları gibi milleti millet yapan ruhun ve değerlerin önemine de dikkat çekti.

ORTADOĞU’DAKİ SAVAŞ 18. GÜNÜNDE

Çelik, İran’daki üst düzey isimlere yönelik suikastlar hakkında bilgi vererek, “Dünya kuralsız bir yöne gidiyor. Savaş durmalıdır. Müzakere masası kurulmalıdır” ifadelerini kullandı. İsrail’in durumu ve yaklaşımını da eleştiren Çelik, “İsrail, Lübnan’ı Gazzeleştimeye çalışıyor” dedi.

MEZHEPSEL TARTIŞMALARDAN UZAK DURULMALI

Mezhep tartışmalarının tehlikesine dikkat çeken Çelik, “Bunları içimize sokmak, bağışıklık sistemimizi zayıflatmaya yönelik gündemlerdir” diyerek, Türkiye’nin milli güvenliğine olan kararlılığını ifade etti. Siyasi mezhepçiliğin yararlı olmadığını söyleyen Çelik, bu tür yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ PAZARLIK KABUL ETMEZ

Ülkeye yönelik saldırılar ve füzeler hakkında uyarılarda bulunan Çelik, “Doğru olan, barışa yönelik hareket etmektir” şeklinde konuştu. İran’ın Türkiye’yi hedef alacak bir füze atmadığı yönündeki açıklaması da gündeme getiren Çelik, “Türkiye olarak milli güvenliğimiz erteleme kabul etmez” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BU ATEŞTEN UZAK DURACAKTIR

Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde barış odaklı bir yaklaşım sergilediğini belirten Çelik, Türkiye’nin bu ateşten uzak duracağını ve bunu korumak için gerekli adımları atacağını ifade etti. Diplomasi konusunda kararlı olduklarının altını çizen Çelik, Türkiye’nin barış adası olduğunu vurguladı.

KÜRT KARDEŞLERİMİZİN TARAF OLMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Çelik, İran’daki Kürtlerin mevcut durumda herhangi bir çatışmanın tarafı olmayacaklarını belirterek, “Oradaki kardeşlerimiz yüzyıllardır geleneklerini ve kültürlerini koruyor” dedi. Aynı zamanda, bu durumun Türkiye’nin milli güvenliği açısından önem taşıdığını da ekledi.

KURULAN KUMPASIN FARKINDAYIZ

Çelik, milli güvenlik ile ilgili bir sorun olması durumunda gereken adımların atılacağını ifade etti. Kurulan kumpasların farkında olduklarını belirterek, “Egemenlik haklarımızı korumak adına hiçbir oyun ve provokasyona müsaade etmeyeceğiz” dedi. Ayrıca Türkiye’nin Azerbaycan ile olan ilişkilerine de dikkat çekerek, iki devlet tek millet anlayışının önemini vurguladı.

BU GİDİŞLE CUMHURİYET HALK PARTİSİNİ DE TARİHTEN SİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığına dair iddialara da değinen Çelik, muhalefetteki açıklamaların tutarsız olduğunu belirtti. Özgür Özel’in yetersiz kaldığını ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin içindeki eleştirileri hatırlatarak, “Bu kadar çok silgi kullandığı için Cumhuriyet Halk Partisi’ni tarihten silecek” ifadelerini kullandı. Çelik, delil ve belge sunulmadan bu tür iddiaların asılsız olduğunu savundu.