Türkiye-Avrupa Ticaretinde DP World’den Hamle

YENİ PAN-AVRUPA LOJİSTİK SERVİSİ

Küresel lojistik devi DP World, İstanbul’daki stratejik lojistik merkezini de kapsayan yeni bir pan-Avrupa lojistik servisini hayata geçiriyor. Şirket, bu adımla Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasındaki stratejik ticaret köprüsü olma rolünü güçlendirmeyi hedefliyor. Kara, deniz, hava ve demir yolu taşımacılığını birleştirerek müşterilerine daha verimli lojistik çözümler sunmayı amaçlıyor.

STRATEJİK TÜRKiYE YATIRIMI

DP World, geçtiğimiz yıl duyurulan DP World Evyap projesinin ardından Türkiye’deki varlığını genişleterek lojistik işlemlerinde şeffaflık, hız ve maliyet avantajı sağlamayı planlıyor. Yeni ağ, işletmelere teslimat sürelerini kısaltma ve rekabet gücü kazanma fırsatı sunuyor.

TÜRKİYE VE AVRUPA ARASINDA GÜÇLÜ BAĞLANTILAR

DP World Doğu Avrupa İcra Başkan Yardımcısı Kris Adams, yeni ağın Türkiye ile Avrupa arasındaki ticari bağlantıları güçlendirdiğini belirtiyor. “Bu hamle, Türk işletmelerinin Avrupa genelinde ticaret yapmasını kolaylaştırıyor ve İstanbul’un küresel ticaretteki önemini artırıyor.” açıklamasında bulunuyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK ÇÖZÜMLERİ

DP World, İstanbul’da grupaj hattı kurarak küçük ölçekli yük taşımacılığına maliyet avantajı sağlıyor ve çevresel etkileri azaltmayı, multimodal entegrasyonu desteklemeyi hedefliyor. Bu girişim, Türkiye’nin lojistik sektöründe sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunmasına katkı sağlıyor. Bükreş’te kurulan Operasyonel Kontrol Kulesi ile uçtan uca hizmetlerin koordinasyonunu sağlayan DP World, Köstence Limanı ve Aiud multimodal terminali ile Türkiye’nin Avrupa pazarlarına erişimini kolaylaştırıyor. Bu yatırımlar, Türk işletmelerinin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım teşkil ediyor.