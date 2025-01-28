Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Toplantısı Ankara’da Düzenlenecek

ÜÇLÜ MEKANİZMA TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞİYOR

Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan arasında düzenlenen üçlü mekanizma toplantısının ikincisi yarın Ankara’da yapılacak. Bu önemli toplantıya, Türkiye’den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katılıyor. Azerbaycan ve Özbekistan’dan ise dışişleri bakanlarının yanı sıra ticaret, ekonomi ve ulaştırma bakanları da toplantıya katılım sağlayacak.

İŞ BİRLİĞİ VE EŞ GÜDÜM ARTACAK

Bu üçlü mekanizma toplantısının amacı, Türk, Azeri ve Özbek tarafları arasında dış politika, ticaret ve bağlantısallık konularında iş birliğini ve eş güdümü artırmak. Ayrıca, Uluslararası Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor’unun geliştirilmesini teşvik etmek de toplantının önemli hedefleri arasında yer alıyor.