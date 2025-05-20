Türkiye, Bal Üretiminde İkinci Sırada

DÜNYA GENELİNDE BAL ÜRETİMİ

2023 yılı itibarıyla dünya genelinde toplam bal üretimi 1,9 milyon ton olarak gerçekleşiyor. Bu alanda en yüksek üretime sahip ülke olan Çin, 472 bin 200 ton bal üretiyor. Türkiye ise 114 bin 900 tonluk üretimiyle ikinci sırada bulunuyor.

TÜRKİYE’DE BAL ÜRETİMİ VE İHRACAT HEDEFİ

Türkiye’nin bal üretiminde lider konumda olan Ordu ilinde bu yıl 1.000 ton bal ihracatı hedefleniyor. Bal üretimi, ülkenin tarım sektöründe önemli bir yer tutuyor ve bu yıl için belirlenen ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

DÜNYADA BAL ÜRETİMİNDE İLK 14 ÜLKE

Bal üretiminde en yüksek rakamlara ulaşan ülkeler sırasıyla şöyle:

– Çin: 472 bin 200 ton

– Türkiye: 114 bin 900 ton

– Etiyopya: 84 bin 600 ton

– İran: 80 bin 400 ton

– Arjantin: 73 bin 400 ton

– Hindistan: 70 bin 850 ton

– Rusya: 64 bin 500 ton

– Brezilya: 64 bin 200 ton

– ABD: 62 bin 855 ton

– Meksika: 58 bin ton

– Ukrayna: 57 bin 900 ton

– Kanada: 41 bin 600 ton

– Tanzanya: 31 bin 600 ton

– Güney Kore: 29 bin 500 ton