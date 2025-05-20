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Türkiye, Bal Üretiminde İkincidir

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DÜNYA GENELİNDE BAL ÜRETİMİ

2023 yılı itibarıyla dünya genelinde toplam bal üretimi 1,9 milyon ton olarak gerçekleşiyor. Bu alandaki lider ülke ise Çin oluyor. Türkiye, 114 bin 900 tonluk üretimiyle bal üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’de en fazla bal üreten şehir olan Ordu, bu yıl 1.000 ton bal ihracatı hedefliyor.

DÜNYADA BAL ÜRETİMİNDE ÖNE ÇIKAN ÜLKELER

Dünya genelindeki bal üretiminde ilk 14 ülke ise şu şekilde sıralanıyor:

1. Çin: 472 bin 200 ton
2. Türkiye: 114 bin 900 ton
3. Etiyopya: 84 bin 600 ton
4. İran: 80 bin 400 ton
5. Arjantin: 73 bin 400 ton
6. Hindistan: 70 bin 850 ton
7. Rusya: 64 bin 500 ton
8. Brezilya: 64 bin 200 ton
9. ABD: 62 bin 855 ton
10. Meksika: 58 bin ton
11. Ukrayna: 57 bin 900 ton
12. Kanada: 41 bin 600 ton
13. Tanzanya: 31 bin 600 ton
14. Güney Kore: 29 bin 500 ton

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