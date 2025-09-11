Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Faizini Açıklamıştır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 40.5’e düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın yedinci faiz kararını duyurdu. Banka, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 40.50 seviyesine çekti. Önceki toplantıda ise politika faizi yüzde 46’dan yüzde 43 seviyesine indirilmişti.

EKONOMİST BEKLENTİLERİ

TCMB’nin faiz kararının açıklandığı toplantı öncesinde yapılan AA Finans beklenti anketinde 26 ekonomistten 18’i politika faizinin 200 baz puan, 3’ü 250 baz puan ve 5’i ise 300 baz puan indirilmesini bekliyordu. Temmuz toplantısında faiz, yüzde 46’dan yüzde 43’e çekilmişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisinin medyan değeri yüzde 36,5 olarak kaydedildi. Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamada, “Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar vermiştir” denildi.

ENFLASYON GÖRÜNTÜSÜ

Kurul ayrıca, Merkez Bankası’nın gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e ve gecelik borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a düşürdü. Ağustos ayında enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı vurgulandı. İkinci çeyrekte büyüme, öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu ifade edildi. Yakın dönemdeki veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermekte. Gıda fiyatları ve hizmet kalemleri, enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutuyor.

PARA POLİTİKASI STRATEJİSİ

Enflasyon beklentileri ve küresel gelişmelerin dezenflasyon süreci açısından risk oluşturduğu belirtildi. Fiyat istikrarını sağlamak için sürdürülen sıkı para politikası duruşunun, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirmesi hedefleniyor. Orta Vadeli Program’da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlıyor. Kurul, politika faizine yönelik adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu şekilde belirleyecek.

ŞARTLARA DAYALI ADIMLAR

Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümüne odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçiriliyor. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrılması halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacak. Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması desteklenecek. Likidite koşulları yakından izlenecek ve likidite yönetim araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edecek. Kurul, politika kararlarını orta vadede enflasyonu yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecek. Kararlar öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf çerçevede alınacak. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacak.