Türkiye’de 485 Diri Fay Segmenti Bulundu

DEPREMİN TEKRAR HATIRLATTIĞI GERÇEK

İstanbul’da geçtiğimiz ay meydana gelen 6.2’lik deprem, Türkiye’ye depremin gerçeklerini bir kez daha hatırlattı. Bu sarsıntının ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hızlı bir şekilde harekete geçti ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı yayınladı. AFAD, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoya ek olarak, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nda toplam 485 diri fay segmentinin bulunduğunu bildirdi.

HARİTA UZMANLARLA HAZIRLANDI

Yapılan açıklamada, söz konusu haritanın Ocak 2019’dan bu yana yürürlükte olduğu ve üniversiteler ile kamu kurumlarından birçok uzman araştırmacı tarafından hazırlandığı bildirildi. Haritanın, bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösterdiğine vurgu yapıldı. “Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre, ülkemizde toplam 485 adet diri fay segmenti bulunmakta, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler, ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade etmektedir.” denildi. Bu haritaya erişim, “https://tdth.afad.gov.tr” adresi üzerinden sağlanabiliyor.

HARİTA GÜNCELLEMELERİ DEVAM EDİYOR

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, harita ile ilgili bilgi verirken, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın en önemli bileşeninin MTA tarafından hazırlanan Diri Fay Haritası olduğunu belirtti. Tatar, “Deprem verileri arttıkça harita güncelleniyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, tarihler arasındaki yaygın fayların ve deprem verilerinin artmasıyla birlikte diri fay haritalarının da süreklilik arz eden bir güncellemeye tabi tutulduğunu açıkladı.

DEPREM TEHLİKE HARİTASI VE KAVRAM DEĞİŞİMİ

Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, geçmişteki haritalar ile günümüzdeki haritanın farklarını vurguladı. “Türkiye Deprem Tehlike Haritası, kamuoyuna yansıdığı gibi bir risk haritası değil, bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren bir haritadır.” şeklinde konuştu. Akgün, 1996-2019 yılları arasında var olan haritada, deprem tehlikesinin bölgesel olarak 1 ila 5 arasında farklı derecelere ayrıldığını hatırlatarak, günümüzde “deprem bölgesi” kavramının ortadan kalktığını ve bunun yerine noktasal bazda en büyük yer ivmesi değerlerinin verildiğini belirtti.

HARİTAYA ULAŞMA YOLU

Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Teoman Selçuk Köksal, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na e-Devlet üzerinden “https://tdth.afad.gov.tr/” adresinden kolaylıkla ulaşılabildiğini aktardı. Köksal ayrıca, “Haritada verilen değerler yerel zemin koşullarının oluşturabileceği tehlikeleri içermemektedir.” ifadesini kullandı ve haritanın depreme dayanıklı bina tasarımında başta olmak üzere birçok alanda kullanılabileceğini belirtti. İnşaat mühendisi Zehra Özçelik ise haritada ivme değerlerinin büyüklüklerine göre renklendirildiğini, renklerin açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişerek ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını gösterdiğini açıkladı.