Türkiye’de 485 Diri Fay Segmenti Var

İSTANBUL’DA MEYDANA GELEN DEPREMİN ETKİLERİ

İstanbul’da geçen ay 6.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Bu sarsıntı, Türkiye’ye deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hızlı bir şekilde harekete geçti ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı yayınladı. AFAD, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle belirtti: “Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nda 485 diri fay segmenti bulunmakta.”

HARİTA ÜNİVERSİTELERDEN UZMANLAR TARAFINDAN HAZIRLANDI

Açıklamaya göre, söz konusu harita Ocak 2019’da yürürlüğe girdi ve üniversiteler ile kamu kurumlarından uzman birçok araştırmacı tarafından hazırlandı. Haritanın, bir bölgenin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösterdiği vurgulandı. Açıklamada, “Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre, ülkemizde toplam 485 adet diri fay segmenti bulunmakta, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler, ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade etmektedir.” bilgisine yer verildi. Haritaya “https://tdth.afad.gov.tr” internet adresi üzerinden ulaşmak mümkün.

DEPREM VERİLERİ HARİTAYI GÜNCELLİYOR

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, önemli açıklamalarda bulundu: “Deprem verileri arttıkça harita güncelleniyor.” Türkiye Deprem Tehlike Haritası 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe girmiştir. Bu harita, çok paydaşlı bir yaklaşımla 7 üniversite ve kamu kurumlarından uzman birçok araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın temelini, MTA tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritası oluşturuyor. Bu haritanın yanı sıra tarihsel ve aletsel dönem deprem katalogları da kullanılmakta. Türkiye Diri Fay Haritası ise en son 2013 yılında güncellenmiştir. Diri faylar ve oluşturdukları deprem verileri arttıkça bu haritaların da güncellenmesi sağlanıyor.

DEPREM TEHLİKESİ KAVRAMININ DEĞİŞİMİ

Videoda geçmişteki deprem tehlikesi haritalarının gösterimi yapıldıktan sonra Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, “Türkiye Deprem Tehlike Haritası kamuoyuna yansıdığı gibi bir risk haritası değil, bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır.” açıklamasını yaptı. Ayrıca Akgün, 1996-2019 yılları arasında kullanılan bir önceki haritada deprem tehlikesinin bölgesel olarak 1 ila 5 arasında derecelere ayrıldığını ve mevcut haritada, “deprem bölgesi” kavramının ortadan kalktığını belirtti. Bunun yerine noktasal bazda en büyük yer ivmesi değerlerinin verildiğini ifade etti.

DEPREM HARİTASINA ERİŞİM YÖNTEMİ

Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Teoman Selçuk Köksal, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na “https://tdth.afad.gov.tr/” internet adresinden e-Devlet üzerinden kolaylıkla ulaşılacağını aktardı. Köksal, “Haritada verilen değerler, yerel zemin koşullarının oluşturabileceği tehlikeleri içermemektedir. Türkiye Deprem Tehlike Haritası, başta depreme dayanıklı bina tasarımında olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir.” diye ekledi. İnşaat mühendisi Zehra Özçelik de haritada ivme değerlerinin büyüklüklerine göre renklendirildiğini, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renklerin ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade ettiğini belirtti.