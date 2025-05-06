Türkiye’de 485 Diri Fay Segmenti Var

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Türkiye’ye deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Bu sarsıntının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hızlı bir şekilde harekete geçti ve Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı yayınladı. AFAD, bu haritayı tanıtan bir video paylaştı ve notunda, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nda 485 diri fay segmentinin bulunduğunu bildirdi.

HARITA BİRÇOK UZMAN TARAFINDAN HAZIRLANDI

Açıklamada, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın Ocak 2019’da yürürlüğe girdiği, çok sayıda araştırmacı tarafından hazırlandığı ifade edildi. Haritanın, bir bölgedeki deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösterdiği vurgulandı. Ayrıca, “Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre, ülkemizde toplam 485 adet diri fay segmenti bulunmakta, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler, ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade etmektedir.” bilgisi verildi. Haritaya “https://tdth.afad.gov.tr” adresinden ulaşmanın mümkün olduğu belirtildi.

DEPREM VERİLERİ GÜNCELLEMELERE YOL AÇIYOR

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın 2019 yılında yürürlüğe girdiğini ve bu haritanın çok paydaşlı bir yaklaşımla uzman araştırmacılar tarafından hazırlandığını dile getirdi. Haritanın temelini, MTA tarafından oluşturulan Türkiye Diri Fay Haritası’nın oluşturduğuna değinen Tatar, “Diri faylar ve oluşturdukları deprem verileri arttıkça bu tür diri fay haritaları güncellenmektedir.” ifadeleriyle durumu özetledi.

YENİ KAVRAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, geçmiş haritalarla karşılaştırma yaparken, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın aslında bir “risk haritası” değil, “bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren harita” olduğunu söyledi. Akgün, eski haritada deprem tehlikesinin bölgesel olarak 1’den 5’e kadar derecelendirildiğini, şu anki haritada “deprem bölgesi” kavramının ortadan kalktığını belirtti. Bunun yerine noktasal bazda en büyük yer ivmesi değerlerinin sağlandığını aktardı.

HARİTAYA ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Teoman Selçuk Köksal, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na “https://tdth.afad.gov.tr/” adresinden erişim sağlanabileceğini ve e-Devlet üzerinden kolayca ulaşılabildiğini belirtti. Köksal, haritada verilen değerlerin yerel zemin koşullarının oluşturabileceği tehlikeleri içermediğini de ekledi. İnşaat mühendisi Zehra Özçelik ise haritada ivme değerlerinin farklı renklendirmelerle belirtildiğini, renklerin açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değiştiğini ve bu durumun ivmelerin artışını ifade ettiğini açıkladı.