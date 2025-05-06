Türkiye’de 485 Diri Fay Segmenti Var

İstanbul’da Geçen Ay Meydana Gelen Deprem

Geçtiğimiz ay İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Bu sarsıntı, Türkiye’de deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı. Depremin hemen ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hızla harekete geçerek Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı yayınladı. AFAD, sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile birlikte önemli bir not ekledi. Açıklamaya göre, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nda toplam 485 diri fay segmenti bulunduğu bildirildi.

HARİTA, UZMAN ARAŞTIRMACILAR TARAFINDAN HAZIRLANDI

Açıklamada, bu haritanın Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdiği ve üniversiteler ile kamu kurumlarından pek çok uzman araştırmacı tarafından hazırlandığı vurgulandı. Haritanın, bir bölgenin deprem tehlikesini en yüksek yer ivmesi cinsinden gösterdiği ifade edildi ve “Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre, ülkemizde toplam 485 adet diri fay segmenti bulunmakta, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renkler, ivmenin düşükten yükseğe doğru artışını ifade etmektedir” bilgisine yer verildi. Bu haritaya “https://tdth.afad.gov.tr” adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

DEPREM VERİLERİ HER GEÇEN GÜN ARTMAKTADIR

Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın güncellendiğine dikkat çekerek, “Deprem verileri arttıkça harita güncelleniyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu harita, 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe girdi ve çok paydaşlı bir yaklaşımla 7 üniversite ve uzmanlar tarafından hazırlandı. Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın temelini, MTA tarafından oluşturulan Türkiye Diri Fay Haritası oluşturmaktadır. MTA’nın en son 2013 yılında güncelleme yaptığı bu harita, toplam 485 diri fay segmentini içeriyor.

DEPREM HARİTASI YENİ BİR ANLAYIŞ SUNUYOR

Videoda, geçmişteki deprem tehlikesi haritalarının gösteriminin ardından konuşan Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, “Türkiye Deprem Tehlike Haritası kamuoyuna yansıdığı gibi bir risk haritası değil, bir yerin deprem tehlikesini en büyük yer ivmesi cinsinden gösteren haritadır” dedi. Akgün, 1996-2019 yılları arasında kullanılan önceki haritada deprem tehlikesinin bölgesel olarak, 1 ile 5 arasında farklı derecelere ayrıldığını, mevcut haritada ise “deprem bölgesi” kavramının ortadan kalktığını belirtti.

HARİTAYA ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Teoman Selçuk Köksal, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na “https://tdth.afad.gov.tr/” üzerinden e-Devlet aracılığıyla kolayca ulaşılabileceğini ifade etti. Köksal, “Haritada verilen değerler yerel zemin koşullarının oluşturabileceği tehlikeleri içermemektedir. Türkiye Deprem Tehlike Haritası, depreme dayanıklı bina tasarımı gibi çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir” şeklinde konuştu. İnşaat mühendisi Zehra Özçelik ise haritadaki ivme değerlerinin renkler aracılığıyla gösterildiğini, açık sarıdan koyu kırmızıya doğru değişen renklerin ivmenin düşüklüğünden yükseliğine doğru artışını ifade ettiğini aktardı.