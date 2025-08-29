Türkiye’de Araç Fiyatları Artmaya Devam Ediyor

Türkiye’de otomobil edinmek giderek daha zorlu bir süreç haline geliyor. Vergi yükleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sıfır araç fiyatları her geçen gün artarken, tüketicilerin yeni araç hayali neredeyse imkânsız hale geliyor. Bu süreç elektrikli otomobil markalarını da etkiliyor. Son olarak Tesla, Türkiye’deki satışta bulunan tek modeli Model Y için yeni bir fiyat güncellemesi yaptı.

MODEL Y’NİN FİYAT GÜNCELLEMESİ

Donanım Haber’de yer alan bilgiye göre, Tesla Türkiye pazarında son birkaç yıldır yalnızca Model Y modelini satışa sunuyor. Şirketin son güncellemesi, Model Y’nin Standart Range Arkadan İtiş (SR RWD) versiyonunu kapsıyor. Önceki satış fiyatı 2 milyon 241 bin TL olan bu model, yeni zam ile birlikte 2 milyon 305 bin 500 TL’ye yükseldi. Böylece Model Y’nin en ulaşılabilir versiyonu da fiyat artışından nasibini aldı.

MODEL Y’NİN GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

Tesla’nın Türkiye’de satışta olan diğer Model Y versiyonlarının fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor:

Long Range Arkadan Çekiş: 3 milyon 225 bin 240 TL

Long Range Dört Çeker: 3 milyon 998 bin 400 TL

Performance Dört Çeker: 4 milyon 418 bin 400 TL

Bu fiyat listesi, elektrikli otomobil edinmek isteyenlerin yüksek bütçeler ayırması gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TESLA’DAN YENİ DUYURU

Tesla, yaptığı açıklamada bir sonraki araç envanterinin 5 Eylül saat 18.30’da listeleneceğini duyurdu. Ayrıca, şirket Türkiye’deki tüm Tesla sahiplerine Enhanced Autopilot (EAP) paketini sınırlı bir süre için yarı fiyatına sunacağını belirtti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ALMAK ZORLAŞIYOR

Türkiye’de otomobil fiyatlarının sürekli artması, sıfır araç edinmek isteyenlerin umutlarını zayıflatıyor. Elektrikli otomobillere olan ilgi artsa da kur baskısı ve vergiler nedeniyle fiyatların erişilebilirlikten iyice uzaklaştığı görülüyor. Tesla’nın Temmuz’daki zammının ardından gelen bu yeni artış, otomobil pazarındaki fiyatların daha da yükselebileceğinin sinyallerini veriyor.