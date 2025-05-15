Türkiye’de barış adımları atılmalı

BARİŞ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Dünya, Türkiye’deki gelişmelere odaklanmış durumda. Rusya-Ukrayna savaşında barış için sürmekte olan çabalar devam ediyor. Bu kapsamda, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky Türkiye’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşme sonrası gerçekleşen basın toplantısında Zelensky gündeme dair soruları yanıtladı.

HEYET GÖNDERECEĞİMİZİ AÇIKLADIK

Zelensky, “ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygımızdan ötürü, İstanbul’daki barış müzakerelerine heyet yollamaya karar verdik” dedi. Rusya’nın ciddiyetsiz tavrını sürdürdüğünü belirten Zelensky, “Ateşkesten yana değiller. Bu müzakereler kolay şeyler değil, hangi formatın olacağını görüşmek için Rusya ile görüşmek zor” ifadesini kullandı. Rus medya kanallarından Putin’in müzakereye hazır olduğu belirtilse de, Zelensky bunu yeterli görmediğini ve “Koşulsuz ve ön koşulsuz ateşkes olmalı” şeklinde düşüncelerini belirtti.

KIRIM’IN UKRAYNA’YA AİT OLDUĞUNU VURGULADI

Zelensky, “Kırım Ukrayna’nındır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da her zaman ‘Kırım Ukrayna’nındır’ diyor. Kendisine minnettarım. Toprak bütünlüğümüzün nasıl sağlanacağını konuşmaya hazırız” dedi. Herhangi bir Ukrayna toprağının Rusya’ya ait olmasını asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Zelensky, “Hepimiz anlıyoruz ki adil bir barış olmalı. Ukrayna’nın güvenliği BM’ye uygun olmalı, toprak bütünlüğümüz desteklenmeli” dedi. Rusya’nın müzakereler için adım atmaması halinde savaşın bitmek istemediğini dile getirdi.

PUTİN HAZIRSA GÖRÜŞMEYE AÇIĞIZ

Zelensky, Ruslarla müzakerenin zor olduğunu belirtirken, “Kremlin lideri müzakereye hazırsa görüşmeye hazırız, herhangi bir koşul olmadan. Buradayız, bekliyoruz” diyerek ayrıca şahsi bir saygısızlık olarak gördükleri Rus tavrına dikkat çekti. Türkiye ve ABD’nin arabulucu olarak katılacakları görüşmelere dair heyetlerini hazırladıklarını dile getirdi.

BASKI GEREKİYOR

“Barışı istemeyen tarafa baskı yaparak bunu çözebiliriz” diyen Zelensky, Trump’ın iki tarafa da baskı yaptığını ifade etti. “İnanın sorun Ukrayna değil, Ukrayna sadece kendisini savunuyor. Bizim için yaşam söz konusu” dedi. Ukrayna’nın ön koşulsuz ateşkes istemesinin bir taviz olduğunu ancak bu tavize hazır olduklarını kaydetti.

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME BEKLENTİSİ

Zelensky, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinin detaylarını “Birbirimizi nasıl güçlendirebiliriz diye görüştük” şeklinde özetledi. Önceliklerinin barış sağlanması olduğunu belirten Zelensky, “30 günlük ateşkese yapıcı taraflar destekliyor” ifadesini kullandı. İstanbul’daki görüşmenin saatine dair bilgisi olmadığını vurgulayan Zelensky, bu durumun bir saygısızlık olduğunu söylerken, müzakerelerin içeriği hakkında ilerleme olup olmayacağını göreceklerini belirtti.